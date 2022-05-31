Болгарія не отримує турбопровідної труби з Росії напряму, але залежність від російського палива становить близько 95%. Про відтермінування розповів прем'єр-міністр країни Кирило Петков. Найближчим часом опублікують висновки Ради ЄС.

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Сьогодні прийде загальний висновок, в якому немає точних деталей по країнах. Але в офіційних домовленостях, які прийдуть через 2 – 3 дні, Болгарія матиме окремий пункт з відступами конкретно для нас, до кінця 2024 року, – сказав Петков.

Він наголосив, що виняток для Болгарії дадуть з метою адаптації нафтопереробного заводу, адже необхідно підготувати його для переробки нафти не з країни-агресорки.

Цей виняток був для нас життєво важливим. І добре, що він не на 1 чи 6 місяців, а до 2024 року, щоб ми могли адаптувати НПЗ, щоб це не вплинуло на ціну нафти,

– пояснив Петков.