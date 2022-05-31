Зависимость Болгарии от российского газа

Болгария не получает турбопроводной трубы из России напрямую, но зависимость от российского топлива составляет около 95%. Об отсрочке рассказал премьер-министр страны Кирилл Петков. В ближайшее время будут опубликованы выводы Совета ЕС.

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Сегодня придет общий вывод, в котором нет точных деталей по странам. Но в официальных договоренностях, которые придут через 2 – 3 дня, у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями конкретно для нас, до конца 2024 года, – сказал Петков.

Он подчеркнул, что исключение для Болгарии дадут с целью адаптации нефтеперерабатывающего завода, ведь необходимо подготовить его для переработки нефти не из страны-агрессоры.

Это исключение было для нас жизненно важным. И хорошо, что он не на 1 или 6 месяцев, а до 2024 года, чтобы мы могли адаптировать НПЗ, чтобы это не отразилось на цене нефти,

– объяснил Петков.

Напомним, предварительно от нефтяного эмбарго была освобождена Венгрия.

ЕС принял нефтяное эмбарго против России: коротко

Лидеры стран Европейского Союза согласовали ввести эмбарго на покупку российской нефти. Свое согласие дала даже Венгрия, которая до этого активно блокировала это эмбарго. Однако речь пока идет о запрете на поставку в страны ЕС сырой нефти и нефтепродуктов из России морским путем.

В то же время ЕС пока согласовал поставки через северную ветвь нефтепровода "Дружба", от которого зависит Венгрия, долгое время блокировавшая принятие эмбарго. Сначала страна предложила ЕС заплатить им 15-18 миллиардов евро, на что услышала отказ. Поэтому в ЕС решили одобрить эмбарго без участия Венгрии.

В то же время эмбарго на поставку российской нефти морским путем нанесет немалый ущерб по российской экономике.

Эксперты посчитали , что введение эмбарго на поставку российской нефти, даже частичное, приведет к значительным потерям в России. Страна будет недополучать около 10 миллиардов долларов.



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