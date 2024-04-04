До того часу встигнемо: Селезньов проаналізував наступальні плани ворога на 2024 рік

На початку червня в Україну мають прибути боєприпаси, які були зібрані за ініціативи Чехії. Вона полягала у закупівлі снарядів за межами Європи.

Військовий експерт Владислав Селезньов сказав 24 Каналу, що нинішня війна – це війна ресурсів. Саме тому перевагу на полі бою матиме та сторона військового конфлікту, яка має у визначений час у визначеному місці достатню кількість цих ресурсів.

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Певні кейси будуть реалізовані

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що співвідношення кількості артилерійських боєприпасів у ЗСУ та окупантів – 1 до 6. Ворог зараз застосовує понад 10 тисяч снарядів на добу.

Для паритету маємо також витрачати 10 тисяч снарядів на добу. В цьому сенсі партії зі 180 тисяч боєприпасів вистачить на ведення 2 тижнів бойових дій,

– наголосив військовий експерт.

Чи буде синхронізована ініціатива Чехії з іншими програмами забезпечення українського війська, за його словами, наразі важко спрогнозувати.

"Сподіваємось, що певні кейси будуть реалізовані. Це означає, що до початку масштабної наступальної літньої кампанії ворожої армії, матимемо достатню кількість артилерійських боєприпасів, щоб створювати відповідні вогневі можливості для наших військових на визначених ділянках фронту. До того часу ми встигнемо створити потужну мережу інженерних та фортифікаційних споруд на визначених рубежах та ділянках", – зауважив Селезньов.

Куди може наступати ворог

Ворог і далі намагається реалізувати свою чисельну перевагу та політичні цілі, які були оприлюднені з початком повномасштабної військової агресії у лютому 2022 року щодо повної окупації Донецької та Луганської областей.

Найімовірніше вирі бойових дій будуть зосереджені на Авдіївському напрямку та в районі Часового Яру. Ворог буде сунути у напрямку Краматорсько-Слов'янської агломерації для того, щоб повністю окупувати всю територію Донецької області,

– наголосив військовий експерт.

Атакувати на півдні, зокрема через Дніпро у бік Херсона або у бік Запоріжжя, у росіян може не вистачити ресурсів. Проте ситуація на полі бою визначається єдиним, але дуже важливим чинником – ресурсами.

"Якщо в української армії буде їх критично бракувати, то будемо чути невтішні новини з фронту. Якщо ж матимемо достатньо їх, то у ворога немає жодних шансів докорінно змінити ситуацію на полі бою", – резюмував Владислав Селезньов.

Що відомо про надання Україні снарядів за ініціативи Чехії