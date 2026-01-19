"Мороз нікого не щадить": військовий оглядач описав бої на фронті взимку

Прихід сильних морозів став проблемою і для українських військових, і для противника на фронті. Однак Збройні Сили України були краще підготовлені до зими, ніж ворог.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Іван Тимочко, наголосивши, що ворог зменшив кількість штурмів. Однак водночас війна не зупинилась – оборона триває і Україна повинна продовжувати розробляти сучасні засоби для боротьби.

Якими є бої на фронті в люті морози?

За словами військового оглядача, холод став викликом, зокрема, для української армії. Через морози хворіють військові, яких потрібно постійно заміняти. Крім того, зима впливає і на рух техніки.

Мороз нікого не щадить. Питання лише у підготовленості та забезпеченні, тут у нас ситуація краща,

– наголосив він.

Тим часом через погодні умови росіяни сповільнили своє просування. Ба більше, на думку Тимочка, в російській армії є проблема з недостатньою кількістю особового складу.

Саме тому Україна має зосередитись на технологіях для ефективної протидії ворогу. Зокрема, мовиться про дистанційне знищення ворожих сил на підході до фортифікацій та укріплень ЗСУ.

Зима на фронті: деталі