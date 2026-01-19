"Мороз никого не щадит": военный обозреватель описал бои на фронте зимой
- Сильные морозы стали вызовом для обеих сторон, но ВСУ лучше подготовлены к зимним условиям.
- Из-за низких температур враг не может активно продвигаться, также он имеет проблемы с количеством солдат.
Приход сильных морозов стал проблемой и для украинских военных, и для противника на фронте. Однако Вооруженные Силы Украины были лучше подготовлены к зиме, чем враг.
Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Иван Тимочко, отметив, что враг уменьшил количество штурмов. Однако в то же время война не остановилась – оборона продолжается и Украина должна продолжать разрабатывать современные средства для борьбы.
Каковы бои на фронте в сильные морозы?
По словам военного обозревателя, холод стал вызовом, в частности, для украинской армии. Из-за морозов болеют военные, которых нужно постоянно заменять. Кроме того, зима влияет и на движение техники.
Мороз никого не щадит. Вопрос только в подготовленности и обеспечении, здесь у нас ситуация лучше,
– подчеркнул он.
Между тем из-за погодных условий россияне замедлили свое продвижение. Более того, по мнению Тимочко, в российской армии есть проблема с недостаточным количеством личного состава.
Именно поэтому Украина должна сосредоточиться на технологиях для эффективного противодействия врагу. В частности, говорится о дистанционном уничтожении вражеских сил на подходе к фортификаций и укреплений ВСУ.
Зима на фронте: детали
- Военный обозреватель Василий Пехньо заметил, что в мороз очень сложно осуществлять полеты беспилотниками, которые помогают украинским военным следить за врагом. Россияне этим пользуются и продолжают применять тактику инфильтрации.
- В то же время личный состав противника замерзает в блиндажах – эвакуация и сброс средств обогрева на позиции врага проводятся крайне редко.