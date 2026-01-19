Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Иван Тимочко, отметив, что враг уменьшил количество штурмов. Однако в то же время война не остановилась – оборона продолжается и Украина должна продолжать разрабатывать современные средства для борьбы.

Каковы бои на фронте в сильные морозы?

По словам военного обозревателя, холод стал вызовом, в частности, для украинской армии. Из-за морозов болеют военные, которых нужно постоянно заменять. Кроме того, зима влияет и на движение техники.

Мороз никого не щадит. Вопрос только в подготовленности и обеспечении, здесь у нас ситуация лучше,

– подчеркнул он.

Между тем из-за погодных условий россияне замедлили свое продвижение. Более того, по мнению Тимочко, в российской армии есть проблема с недостаточным количеством личного состава.

Именно поэтому Украина должна сосредоточиться на технологиях для эффективного противодействия врагу. В частности, говорится о дистанционном уничтожении вражеских сил на подходе к фортификаций и укреплений ВСУ.

Зима на фронте: детали