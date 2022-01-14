Бойовики регулярно катують бранців братів Хараберюшів за проукраїнську позицію

14 січня 2022 , 10:50
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Джерело:

телеграм Людмили Денісової

Братів Сергія та Дмитра Хараберюшів окупанти незаконно утримують в ув'язненні в Макіївці.Чоловіків регулярно атакують за проукраїнську позицію.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Хараберюшів піддають жорстоким тортурам.

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Хараберюшів затримали у 2017 році дорогою на завод

Братів затримали у серпні 2017 році дорогою на роботу – Донецький металургійний завод. Чоловіків силою заштовхали в мікроавтобус так звані "силовики".

Сергія та Дмитра били та катували струмом, вимагали зізнання, що вони родичі Олександра Хараберюша. Цей український контррозвідник загинув у Маріуполі у 2017 році.

Хараберюші були в катівні "Ізоляція"

Хараберюшів перевели у катівні бойовиків "Ізоляція". Там тортури продовжились.

Сергія кинули у підвал, а Дмитра – до камери №8, де примушували знущатися з іншого заручника. Коли Дмитро не погодився, йому відбили нирки,
– написала Денісова.

Одному з братів наказали газонокосаркою зрізати траву на полі з мінними розтяжками. Аби не підірватися, траву він виривав руками. У 2018 році Хараберюшів перевели в СІЗО Донецька, чоловіків засудили до 11 років ув'язнення – за "шпигунство".

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Зверніть увагу! Всі дії бойовиків щодо Хараберюшів є порушенням норм українського права. Денісова просить представників Міжнародного комітету Червоного Хреста здійснити візит до братів та сприяти госпіталізації.

Українці – у жахливому стані в ув'язненні: головне

  • Військовослужбовець Павло Корсун вже протягом 2 років перебуває в полоні у бойовиків. Його стан здоров'я – дуже складний.
  • У критичному стані у полоні бойовиків і лікарка Наталія Стаценко. Вона потребує негайної госпіталізації.
  • Проблеми з серцем і в Володимира Черкаса, який вже 4 роки в незаконному ув'язненні.
  • Політв'язень Олег Таран під час тортур у катівні "Ізоляція" переніс клінічну смерть.

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Текст публікації Людмили Денісової:

Брати Сергій та Дмитро Хараберюші, які незаконно утримуються органами окупаційної адміністрації РФ у Макіївській виправній колонії №32, піддаються жорстоким тортурам за свою проукраїнську позицію.

Всі вищеназвані дії стосовно братів Хараберюшів є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року.

Автор: Ірина Пундор