БпЛА атакують Татарстан: ймовірно, під прицілом завод з виробництва "Шахедів"
- 12 серпня невідомі БпЛА атакували Татарстан, ймовірно, ціллю є завод з виробництва "Шахедів".
- Російські ЗМІ повідомили про нібито збиття чотирьох дронів, а в Альметьєвську лунали сирени.
Невідомі БпЛА атакували Татарстан вранці 12 серпня. Ймовірно, їх ціль – завод з виробництва "Шахедів".
Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Дивіться також Нафтозавод у Саратові припинив роботу після атаки БпЛА, – Bloomberg
Що відомо про атаку БпЛА на Татарстан?
Невідомі БпЛА в черговий раз атакували Татарстан вранці 12 серпня. РосЗМІ повідомляють про нібито збиття чотирьох дронів.
Над Татарстаном помітили невідомі БпЛА: дивіться відео
Також жителі Альметьєвська повідомляють про звук сирен в місті. В мережі активно ширяться відео на яких можна помітити прольоти безпілотників.
В Альметьєвську лунає сирена: дивіться відео
Ймовірно, ціллю дронів є завод з виробництва "Шахедів", який розташований у Татарстані.
Зауважимо, що відстань від кордону України до Татарстану складає понад 1 200 кілометрів.
До слова, 11 серпня дрони ГУР атакували Оренбурзький гелієвий завод – єдине в Росії підприємство, яке виробляє критично важливий компонент для ракет у космічній галузі та авіапромисловості. Близько 15 мільярдів кубометрів природного газу складає річна потужність заводу.