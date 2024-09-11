Британія дозволить Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії, – The Guardian

Україна вже тривалий час намагається отримати дозвіл на удари вглиб Росії далекобійною зброєю. У виданні заявили, що Британія все ж дозволить використовувати Storm Shadow для ударів по території країни-агресорки.

Джерела видання у владі повідомляють, що рішення вже прийняте. Втім, не варто очікувати, що про це публічно оголосять найближчими днями.

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Що відомо про дозвіл на удари далекобійною зброєю по Росії

За інформацією видання, у Великій Британії вже ухвалено рішення щодо дозволу Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по цілях на території Росії.

Однак, ймовірно, про це не буде оголошено в п'ятницю на зустрічі прем'єр-міністра Британії Кіра Стармер та президента США Джо Байденом у Вашингтоні.

У виданні додали, що спільний візит державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі до Києва, ймовірно, не відбувся б без позитивного рішення щодо ракет Storm Shadow.

Скоріше за все, публічна заява про надання Україні ракет дальнього радіуса дії буде вважатися занадто провокаційною. Існує велика ймовірність, що застосування ракет з дальністю понад 300 кілометрів залишиться під певними обмеженнями, щоб уникнути необдуманих чи непотрібних атак.

Що вплинуло на рішення Великої Британії

Під час свого візиту до України міністр закордонних справ Великої Британії заявив, що постачання Іраном балістичних ракет до Москви, про що стало відомо цього тижня, змінило стратегічне мислення в Лондоні та Вашингтоні.

Це була значна і небезпечна ескалація. Ескалатор тут – Путін. Саме Путін пішов на ескалацію з постачанням ракет з Ірану. Ми бачимо нову вісь Росії, Ірану і Північної Кореї,

– заявив Ламмі.

Глава британського зовнішньополітичного відомства також закликав Китай "не зупиняти свій вибір" на союзі з країнами, які він назвав "групою ренегатів".