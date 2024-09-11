Британия позволит Украине использовать Storm Shadow для ударов по России, – The Guardian

Украина уже длительное время пытается получить разрешение на удары вглубь России дальнобойным оружием. В издании заявили, что Британия все же позволит использовать Storm Shadow для ударов по территории страны-агрессора.

Источники издания во власти сообщают, что решение уже принято. Впрочем, не стоит ожидать, что об этом публично объявят в ближайшие дни.

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Что известно о разрешении на удары дальнобойным оружием по России

По информации издания, в Великобритании уже принято решение о разрешении Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России.

Однако, вероятно, об этом не будет объявлено в пятницу на встрече премьер-министра Британии Кира Стармера и президента США Джо Байденом в Вашингтоне.

В издании добавили, что совместный визит государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми в Киев, вероятно, не состоялся бы без положительного решения по ракетам Storm Shadow.

Скорее всего, публичное заявление о предоставлении Украине ракет дальнего радиуса действия будет считаться слишком провокационным. Существует большая вероятность, что применение ракет с дальностью более 300 километров останется под определенными ограничениями, во избежание необдуманных или ненужных атак.

Что повлияло на решение Великобритании

Во время своего визита в Украину министр иностранных дел Великобритании заявил, что поставки Ираном баллистических ракет в Москву, о чем стало известно на этой неделе, изменило стратегическое мышление в Лондоне и Вашингтоне.

Это была значительная и опасная эскалация. Эскалатор здесь – Путин. Именно Путин пошел на эскалацию с поставками ракет из Ирана. Мы видим новую ось России, Ирана и Северной Кореи,

– заявил Ламми.

Глава британского внешнеполитического ведомства также призвал Китай "не останавливать свой выбор" на союзе со странами, которые он назвал "группой ренегатов".