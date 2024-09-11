Джерела видання у владі повідомляють, що рішення вже прийняте. Втім, не варто очікувати, що про це публічно оголосять найближчими днями.
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Україна вже тривалий час намагається отримати дозвіл на удари вглиб Росії далекобійною зброєю. У виданні заявили, що Британія все ж дозволить використовувати Storm Shadow для ударів по території країни-агресорки.
Джерела видання у владі повідомляють, що рішення вже прийняте. Втім, не варто очікувати, що про це публічно оголосять найближчими днями.
Дивіться також Під прицілом Кримський міст і сама Росія: куди дістають ракети Storm Shadow