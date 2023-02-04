Хто відповідає за бронювання працівників від мобілізації: пояснення юриста

4 лютого 2023, 13:55
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Нещодавно Кабмін оприлюднив нові правила бронювання від мобілізації в Україні. Зокрема, визначили, які саме підприємства можуть бронювати своїх працівників.

Хто ж саме відповідає за бронювання працівників, у матеріалі 24 Каналу пояснив юрист Владислав Юрчак.

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Бронювання від мобілізації

Перелік працівників, яких слід забронювати, на погодження Генштабу ЗСУ мають подати керівники органів влади або підприємств. До речі, бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов'язаних, які є критично важливими для того, аби підприємство продовжувало працювати.

Після погодження списку в Генштабі, а для держслужбовців – в СБУ чи розвідці, остаточне рішення про бронювання ухвалює Мінекономіки. Далі Генштаб передає дані у територіальні центри комплектування. Там працівникам видають відповідний витяг про відстрочку.

Тож таке право мають керівники підприємств, які повинні визначитись, хто саме їм потрібен.

Зверніть увагу! Державні службовці мають право отримати бронювання до кінця мобілізації, а всі інші працівники — лише на пів року. Водночас відстрочки від призову на військову службу на час мобілізації, що були надані військовозобов'язаним рішеннями Мінекономіки, є чинними протягом строку, на який вони надані.

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7 ознак, що підприємство є критично важливим для економіки

Загалом Уряд визначив 7 критеріїв, відповідно до яких визначаються підприємства й організації, що є критично важливими для економіки України, а їхні керівники мають право забронювати своїх працівників. Зокрема:

  • підприємство має за рік сплатити сукупно податків, зборів та платежів на суму 1,5 мільйона євро;
  • сума надходжень в іноземній валюті (крім кредитів і позик) має сягати не менше як 32 мільйони євро за звітний податковий рік;
  • підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави відповідно до урядового переліку об’єктів держвласності;
  • підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи потреб територіальної громади (критерії для визначення має встановити місцева влада);
  • підприємство не має заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • середня зарплата застрахованих працівників за останній квартал не менше за середню зарплату в регіоні з відповідний період;
  • підприємство є резидентом порталу "Дія.Сіті".

Автор: Юлія Лобурак