Хто відповідає за бронювання працівників від мобілізації: пояснення юриста
Нещодавно Кабмін оприлюднив нові правила бронювання від мобілізації в Україні. Зокрема, визначили, які саме підприємства можуть бронювати своїх працівників.
Хто ж саме відповідає за бронювання працівників, у матеріалі 24 Каналу пояснив юрист Владислав Юрчак.
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Бронювання від мобілізації
Перелік працівників, яких слід забронювати, на погодження Генштабу ЗСУ мають подати керівники органів влади або підприємств. До речі, бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов'язаних, які є критично важливими для того, аби підприємство продовжувало працювати.
Після погодження списку в Генштабі, а для держслужбовців – в СБУ чи розвідці, остаточне рішення про бронювання ухвалює Мінекономіки. Далі Генштаб передає дані у територіальні центри комплектування. Там працівникам видають відповідний витяг про відстрочку.
Тож таке право мають керівники підприємств, які повинні визначитись, хто саме їм потрібен.
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7 ознак, що підприємство є критично важливим для економіки
Загалом Уряд визначив 7 критеріїв, відповідно до яких визначаються підприємства й організації, що є критично важливими для економіки України, а їхні керівники мають право забронювати своїх працівників. Зокрема:
- підприємство має за рік сплатити сукупно податків, зборів та платежів на суму 1,5 мільйона євро;
- сума надходжень в іноземній валюті (крім кредитів і позик) має сягати не менше як 32 мільйони євро за звітний податковий рік;
- підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави відповідно до урядового переліку об’єктів держвласності;
- підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи потреб територіальної громади (критерії для визначення має встановити місцева влада);
- підприємство не має заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- середня зарплата застрахованих працівників за останній квартал не менше за середню зарплату в регіоні з відповідний період;
- підприємство є резидентом порталу "Дія.Сіті".