Хто відповідає за бронювання працівників від мобілізації: пояснення юриста

Нещодавно Кабмін оприлюднив нові правила бронювання від мобілізації в Україні. Зокрема, визначили, які саме підприємства можуть бронювати своїх працівників.

Хто ж саме відповідає за бронювання працівників, у матеріалі 24 Каналу пояснив юрист Владислав Юрчак.

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Бронювання від мобілізації

Перелік працівників, яких слід забронювати, на погодження Генштабу ЗСУ мають подати керівники органів влади або підприємств. До речі, бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов'язаних, які є критично важливими для того, аби підприємство продовжувало працювати.

Після погодження списку в Генштабі, а для держслужбовців – в СБУ чи розвідці, остаточне рішення про бронювання ухвалює Мінекономіки. Далі Генштаб передає дані у територіальні центри комплектування. Там працівникам видають відповідний витяг про відстрочку.

Тож таке право мають керівники підприємств, які повинні визначитись, хто саме їм потрібен.