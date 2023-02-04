Кто отвечает за бронирование работников от мобилизации: объяснение юриста
Недавно Кабмин обнародовал новые правила бронирования от мобилизации в Украине. В частности, определили, какие предприятия могут бронировать своих работников.
Кто же отвечает за бронирование работников, в материале 24 Канала объяснил юрист Владислав Юрчак.
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Бронирование от мобилизации
Список работников, которых следует забронировать, на согласование Генштаба ВСУ должны подать руководители органов власти или предприятий. Кстати, бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных, которые критически важны для того, чтобы предприятие продолжало работать.
После согласования списка в Генштабе, а для госслужащих – в СБУ или в разведке, окончательное решение о бронировании принимает Минэкономики. Затем Генштаб передает данные в территориальные центры комплектования. Там работникам выдают соответствующую выписку об отсрочке.
Такое право имеют руководители предприятий, которые должны определиться, кто именно им нужен.
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7 признаков, что предприятие является критически важным для экономики
В целом Правительство определило 7 критериев, согласно которым определяются предприятия и организации, критически важные для экономики Украины, а их руководители имеют право забронировать своих работников. В частности:
- предприятие должно за год уплатить совокупно налогов, сборов и платежей на сумму 1,5 миллиона евро;
- сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) должна достигать не менее 32 миллионов евро за отчетный налоговый год;
- предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с правительственным перечнем объектов госсобственности;
- предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или потребностей территориального общества (критерии для определения должны установить местные власти);
- у предприятия нет задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- средняя зарплата застрахованных работников за последний квартал не меньше средней зарплаты в регионе за соответствующий период;
- предприятие является резидентом портала "Дия.Сити".