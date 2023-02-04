Кто отвечает за бронирование работников от мобилизации: объяснение юриста

4 февраля 2023, 13:55
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Недавно Кабмин обнародовал новые правила бронирования от мобилизации в Украине. В частности, определили, какие предприятия могут бронировать своих работников.

Кто же отвечает за бронирование работников, в материале 24 Канала объяснил юрист Владислав Юрчак.

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Бронирование от мобилизации

Список работников, которых следует забронировать, на согласование Генштаба ВСУ должны подать руководители органов власти или предприятий. Кстати, бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных, которые критически важны для того, чтобы предприятие продолжало работать.

После согласования списка в Генштабе, а для госслужащих – в СБУ или в разведке, окончательное решение о бронировании принимает Минэкономики. Затем Генштаб передает данные в территориальные центры комплектования. Там работникам выдают соответствующую выписку об отсрочке.

Такое право имеют руководители предприятий, которые должны определиться, кто именно им нужен.

Обратите внимание! Государственные служащие имеют право получить бронирование до конца мобилизации, а все остальные работники – всего на полгода. В то же время отсрочки от призыва на военную службу на время мобилизации, предоставленные военнообязанным решениями Минэкономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены.

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7 признаков, что предприятие является критически важным для экономики

В целом Правительство определило 7 критериев, согласно которым определяются предприятия и организации, критически важные для экономики Украины, а их руководители имеют право забронировать своих работников. В частности:

  • предприятие должно за год уплатить совокупно налогов, сборов и платежей на сумму 1,5 миллиона евро;
  • сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) должна достигать не менее 32 миллионов евро за отчетный налоговый год;
  • предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с правительственным перечнем объектов госсобственности;
  • предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или потребностей территориального общества (критерии для определения должны установить местные власти);
  • у предприятия нет задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • средняя зарплата застрахованных работников за последний квартал не меньше средней зарплаты в регионе за соответствующий период;
  • предприятие является резидентом портала "Дия.Сити".

Автор: Юлія Лобурак