Кто же отвечает за бронирование работников, в материале 24 Канала объяснил юрист Владислав Юрчак.

Читайте также Совет снова продолжит действие военного положения: когда и насколько

Бронирование от мобилизации

Список работников, которых следует забронировать, на согласование Генштаба ВСУ должны подать руководители органов власти или предприятий. Кстати, бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных, которые критически важны для того, чтобы предприятие продолжало работать.

После согласования списка в Генштабе, а для госслужащих – в СБУ или в разведке, окончательное решение о бронировании принимает Минэкономики. Затем Генштаб передает данные в территориальные центры комплектования. Там работникам выдают соответствующую выписку об отсрочке.

Такое право имеют руководители предприятий, которые должны определиться, кто именно им нужен.