Усі відстрочки, надані рішенням Мінекономіки й через Дію, втрачають чинність до 28 лютого

23 листопада 2024, 12:19
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Автор: Юлія Муріна

Кабінет Міністрів видав нову постанову щодо бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Усі відстрочки, надані рішеннями Мінекономіки й через Дію, є чинними не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

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Відстрочки дійсні не довше, ніж до 28 лютого

Постанову №1332 Кабінет Міністрів видав 22 листопада. 

Відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов'язаним рішеннями Міністерства економіки до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року,
– йдеться в постанові.

Окрім того, також не довше, ніж до 28 лютого є чинними відстрочки, надані через Дію. 

Також у постанові зазначили, що анулювання відстрочок, наданих рішенням Мінекономіки, здійснюється у разі:

  • закінчення строку їх дії;
  • завершення підприємством, установою чи організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;
  • позбавлення підприємства, установи чи організації статусу критично важливого для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, що прийняв рішення про визначення їх критично важливими;
  • ліквідації органу державної влади, іншого держоргану, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації;
  • звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого держоргану, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації. Виняток – звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу в межах одного органу, підприємства, установи та організації;
  • тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов'язаного з підприємством, установою чи організацією;
  • обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого держоргану, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;
  • надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";
  • припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення, — для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів нашої держави;
  • невиконання оператором протимінної діяльності протягом 6 місяців робіт з розмінування (гуманітарного розмінування) за сертифікованим процесом (процесами) на основі інформації, поданої Центром протимінної діяльності.