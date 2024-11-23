Усі відстрочки, надані рішенням Мінекономіки й через Дію, втрачають чинність до 28 лютого
Кабінет Міністрів видав нову постанову щодо бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Усі відстрочки, надані рішеннями Мінекономіки й через Дію, є чинними не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.
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Відстрочки дійсні не довше, ніж до 28 лютого
Постанову №1332 Кабінет Міністрів видав 22 листопада.
Відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов'язаним рішеннями Міністерства економіки до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року,
– йдеться в постанові.
Окрім того, також не довше, ніж до 28 лютого є чинними відстрочки, надані через Дію.
Також у постанові зазначили, що анулювання відстрочок, наданих рішенням Мінекономіки, здійснюється у разі:
- закінчення строку їх дії;
- завершення підприємством, установою чи організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;
- позбавлення підприємства, установи чи організації статусу критично важливого для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, що прийняв рішення про визначення їх критично важливими;
- ліквідації органу державної влади, іншого держоргану, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації;
- звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого держоргану, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації. Виняток – звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу в межах одного органу, підприємства, установи та організації;
- тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов'язаного з підприємством, установою чи організацією;
- обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого держоргану, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;
- надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";
- припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення, — для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів нашої держави;
- невиконання оператором протимінної діяльності протягом 6 місяців робіт з розмінування (гуманітарного розмінування) за сертифікованим процесом (процесами) на основі інформації, поданої Центром протимінної діяльності.