Все отсрочки, предоставленные решением Минэкономики и через Дию, теряют силу до 28 февраля

Кабинет Министров издал новое постановление о бронировании военнообязанных от мобилизации. Все отсрочки, предоставленные решениями Минэкономики и через Дию, действуют не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

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Отсрочки действительны не дольше, чем до 28 февраля

Постановление №1332 Кабинет Министров издал 22 ноября.

Отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным решениями Министерства экономики до вступления в силу этого постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года,

– говорится в постановлении.

Кроме того, также не дольше, чем до 28 февраля действуют отсрочки, предоставленные через Дию.

Также в постановлении отметили, что аннулирование отсрочек, предоставленных решением Минэкономики, осуществляется в случае: