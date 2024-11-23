Все отсрочки, предоставленные решением Минэкономики и через Дию, теряют силу до 28 февраля
Кабинет Министров издал новое постановление о бронировании военнообязанных от мобилизации. Все отсрочки, предоставленные решениями Минэкономики и через Дию, действуют не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.
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Отсрочки действительны не дольше, чем до 28 февраля
Постановление №1332 Кабинет Министров издал 22 ноября.
Отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным решениями Министерства экономики до вступления в силу этого постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года,
– говорится в постановлении.
Кроме того, также не дольше, чем до 28 февраля действуют отсрочки, предоставленные через Дию.
Также в постановлении отметили, что аннулирование отсрочек, предоставленных решением Минэкономики, осуществляется в случае:
- окончания срока их действия;
- завершения предприятием, учреждением или организацией производства товаров, выполнения работ и оказания услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
- лишения предприятия, учреждения или организации статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период органом, принявшим решение об определении их критически важными;
- ликвидации органа государственной власти, другого госоргана, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;
- увольнения военнообязанного из органа государственной власти, другого госоргана, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации. Исключение – увольнение с должности с последующим назначением на другую в пределах одного органа, предприятия, учреждения и организации;
- временного прекращения действия трудового договора военнообязанного с предприятием, учреждением или организацией;
- обоснованного представления руководителя органа государственной власти, другого госоргана, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;
- предоставление отсрочки по другим причинам, определенных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";
- прекращение заключенного договора (контракта) или окончания срока назначения, – для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина в соответствии с заключенными международными договорами нашего государства;
- невыполнение оператором противоминной деятельности в течение 6 месяцев работ по разминированию (гуманитарного разминирования) по сертифицированным процессом (процессами) на основе информации, представленной Центром противоминной деятельности.