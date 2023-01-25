США передають Україні Stryker: які переваги цього БТР та яку модифікацію отримають ЗСУ

До нового пакету військової допомоги від США увійшли бронетранспортери Stryker. Це та техніка, яка особливо потрібна українським бійцям на передовій.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. За його словами, Stryker – це одна з гілок розвитку бронетехніки.

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Як зазначив військовий експерт, бронетранспортери Stryker розробили у США після завершення Холодної війни. До того часу основною функцією БТР на гусеничному ходу було доправлення особового складу до лінії зіткнення.

Однак американські фахівці зробили висновок, що гусеничні БТР не завжди себе виправдовують.

"Крім того, у США зрозуміли, що класичний БТР, який просто транспортує особовий склад, не завжди є ефективним, коли є ймовірність зіткнення з ворогом", – сказав Самусь.

Переваги бронетранспортерів Stryker

Він додав, що тоді американці створили колісний бронетранспортер Stryker. Ця машина є американським варіантом європейського MOWAG Piranha. Як розповів військовий експерт, Stryker має кілька важливих переваг.

Бійці у разі потреби десантуються з задньої частини бронетранспортера. За словами Самуся, такі ж ідеї були реалізовані в українському БТР-4.

Корпус має підвищений рівень захисту.

На БТР Stryker можна встановлювати різні види озброєння, що виконує важливу функцію під час бою з ворогом.

Михайло Самусь назвав основні характеристики американських БТР Stryker: дивіться відео

На БТР Stryker можна встановлювати різні бойові модулі

Як пояснив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, завдяки різним видам зброї можна підсилити потужність такого бронетранспортера.

Михайло Самусь Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Вогневу потужність БТР Stryker можна розвинути до такої міри, що він перетворюється мало не на танк. Можна встановлювати різну артилерію, гармати різної потужності та калібрів. Також, коли все це модульно встановлюється, є можливість міняти зброю.

Зокрема, Stryker можна обладнати протитанковими ракетами і зенітно-ракетними комплексами.

Які модифікації Stryker можуть отримати ЗСУ

За словами військового експерта, існує багато модифікацій американського бронетранспортера Stryker. Зокрема, у номенклатурній лінійці є й санітарні та командно-штабні машини.

"Нам можуть надати різні варіанти Stryker. Я думаю, що це все-таки буде основна модифікація – це БТР, тобто бойова машина", – сказав Самусь.

Він додав, що Stryker – це більше, ніж просто бронетранспортер, тобто броньована машина, яка транспортує особливий склад.

Михайло Самусь Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Це все-таки сучасна машина, яка має високу прохідність, захищеність і значну вогневу потужність. Це дозволяє не лише доставляти особовий склад до лінії зіткнення, але й підтримувати піхотинців під час бою. Ці характеристики дозволяють віднести цей БТР до бойових машин піхоти.

Stryker – бронетранспортер, який може виконувати функції БМП

Як пояснив Самусь, якщо дотримуватися традиційної класифікації, то існує уявлення, що:

якщо машина на гусеничному ході, то це бойова машина піхоти (БМП);

якщо ж це колісний транспорт, то це бронетранспортер.

Однак, за словами військового експерта, все вже давно змішалося.

Просто є різні підходи до мобільності у використанні колісної або гусеничної бази. Але насправді вогнева міць і можливості підтримки піхоти можуть бути ідентичними що в БМП, що в деяких модифікацій БТР. І Stryker якраз може виконувати функції БМП,

– розповів Самусь.

Він додав, що такі машини – це саме те, що особливо потрібно українським бійцям на передовій.

Військова допомога Україні: коротко