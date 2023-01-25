США передают Украине Stryker: какие преимущества этого БТР и какую модификацию получат ВСУ

В новый пакет военной помощи от США вошли бронетранспортеры Stryker. Это техника, которая особенно нужна украинским бойцам на передовой.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. По его словам, Stryker – это одна из ветвей развития бронетехники.

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Как отметил военный эксперт, бронетранспортеры Stryker разработали в США после завершения Холодной войны. К тому времени основной функцией БТР на гусеничном ходу была доставка личного состава к линии столкновения.

Однако американские специалисты пришли к выводу, что гусеничные БТР не всегда себя оправдывают.

"Кроме того, в США поняли, что классический БТР, который просто транспортирует личный состав, не всегда эффективен, когда есть вероятность столкновения с врагом", – сказал Самусь.

Преимущества бронетранспортеров Stryker

Он добавил, что тогда американцы создали колесный бронетранспортер Stryker. Эта машина является американским вариантом европейского MOWAG Piranha. Как рассказал военный эксперт, у Stryker есть несколько важных преимуществ.

Бойцы по необходимости десантируются с задней части бронетранспортера. По словам Самуся, такие же идеи реализованы в украинском БТР-4.

Корпус имеет повышенный уровень защиты.

На БТР Stryker можно устанавливать разные виды вооружения, что выполняет важную функцию во время сражения с врагом.

Михаил Самусь назвал основные характеристики американских БТР Stryker: смотрите видео

На БТР Stryker можно устанавливать разные боевые модули

Как объяснил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения, благодаря разным видам оружия можно усилить мощность такого бронетранспортера.

Михаил Самусь Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Огневую мощность БТР Stryker можно развить до такой степени, что он превращается чуть ли не в танк. Можно устанавливать разную артиллерию, пушки разной мощности и калибров. Также когда все это модульно устанавливается, есть возможность менять оружие.

В частности, Stryker можно оборудовать противотанковыми ракетами и зенитно-ракетными комплексами.

Какие модификации Stryker могут получить ВСУ

По словам военного эксперта, существует множество модификаций американского бронетранспортера Stryker. В частности, в номенклатурной линейке есть и санитарные, и командно-штабные машины.

"Нам могут предоставить разные варианты Stryker. Я думаю, что это все-таки будет основная модификация – это БТР, то есть боевая машина", – сказал Самусь.

Он добавил, что Stryker – это больше, чем просто бронетранспортер, то есть бронированная машина, транспортирующая личный состав.

Михаил Самусь Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Это все-таки современная машина, обладающая высокой проходимостью, защищенностью и значительной огневой мощностью. Это позволяет не только доставлять личный состав на линию столкновения, но и поддерживать пехотинцев во время боя. Эти характеристики позволяют отнести этот БТР к боевым машинам пехоты.

Stryker – бронетранспортер, который может выполнять функции БМП

Как объяснил Самусь, если придерживаться традиционной классификации, то существует представление, что:

если машина на гусеничном ходу, то это боевая машина пехоты (БМП);

если это колесный транспорт, то это бронетранспортер.

Однако, по словам военного эксперта, все давно смешалось.

Просто есть разные подходы к мобильности в использовании колесной или гусеничной базы. Но на самом деле огневая мощь и возможности поддержки пехоты могут быть идентичными как в БМП, так и в некоторых модификациях БТР. И Stryker как раз может выполнять функции БМП,

– рассказал Самусь.

Он добавил, что такие машины – именно то, что особенно нужно украинским бойцам на передовой.

Военная помощь Украине: коротко