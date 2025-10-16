Очільник ГУР висловився про те, яким буде майбутнє України. Про постійну війну не йдеться, але цілком мирного життя теж не буде.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Буданова на Київському міжнародному економічному форумі.

Що сказав Буданов про майбутнє України?

Він прокоментував бачення нашої держави як "сталевого дикобраза". За словами головного розвідника, це виключно бачення. До цього говорили про "ізраїлізацію". Можна добирати різні назви, але головне – реалізовувати цю візію. Інакше вона залишиться тільки на папері.

Проблема чи то щастя в тому, що нашому суспільству прийдеться усвідомити: абсолютно мирне, беззагрозливе життя на найближчі роки навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно, ні. Мова не про це. Але ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі до збройної відсічі, в будь-який момент,

– наголосив розвідник.

Буданов продовжив: для українського суспільства це стане одночасно і викликом, і змогою.

"І з цим прийдеться жити. "Сталевий дикобраз", ізраїлізація там, "Дикий їжак" якийсь – назви можуть бути різні. Головне, що ми вкладаємо в цей сенс. Чи насправді ми йдемо до цього, чи це тільки візія. Оце питання відкрите", – завершив він.

Довідка. "Сталевим дикобразом" Україну називали в Європі. Ця стратегія "покликана зробити Україну абсолютно недоступною для зовнішнього агресора". Ще у квітні 2025 року Єврокомісія говорила, що Україну слід озброїти до зубів – незалежно від того, чи буде припинення вогню. The Economist назвав цей план дітищем Каї Каллас, колишньої прем'єрки Естонії, яка зараз є головним дипломатом Європейського Союзу.

Чи прогнозує Буданов, коли завершиться війна в Україні?

На запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець глава ГУР сказав: сподівається на краще.

Що таке можлива ізраїлізація України?