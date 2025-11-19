Страшна правда, – голова ГУР сказав, через що Україна може програти

З перших днів повномасштабного вторгнення наша країна вистояла тільки завдяки тому, що всі українці згуртувались, щоб протистояти ворогу. Саме це має врятувати Україну надалі.

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов у розмові з 24 Каналом згадав, через що Україна програвала у минулих війнах. Зазвичай це був розкол зсередини.

Що дозволить Україні вистояти у війні?

Буданов наголосив, що тільки єдність дозволить вистояти українцям. Це стосується і воєнних питань, і ситуації всередині країни. Проте якщо порушиться єдність, нічого не буде.

Згадайте початок 2022 року. Чому тоді не було проблем з мобілізацією? А не потрібно було. Люди самі йшли. Була єдність, було розуміння. Згадайте 2014 рік – те саме,

– підкреслив він.

Очільник ГУР розповів, що дуже детально проаналізував історію України з часів Богдана Хмельницького і зробив неприємний висновок.

"У воєнному плані нас жодного разу не перемогли. Були програні певні битви. Були й серйозні перемоги, про які у нас, до речі, чомусь не хочуть згадувати. Але ми завжди програвали через втрату єдності, через внутрішній розбрат, кожного разу ми самі себе руйнували", – наголосив Буданов.

До слова. Глава ГУР розповів, що його найбільше цікавлять книги на історичну та геополітичну тематику. Кирило Буданов впевнений, що з уроків минулого можна зробити висновки, які дозволяють не вчинити помилок у сьогоденні і передбачити розвиток подій у майбутньому.

Сьогодні Україна переживає важкі часи, нові випробування, зокрема, корупційні скандали, але, на його думку, найголовніше за цим усім – не втратити єдність держави. А для цього треба пам'ятати: ми правова демократична держава. Є злочин, який має бути покараний, і на це не можна заплющувати очі.

Однак окрім самого факту покарання злочину, не можна забувати про єдність суспільства, особливо у воєнний час. Якщо довести ситуацію до соціального вибуху, то нікому не буде все це цікаво. Скажу більше – нікому навіть війна не буде цікава. Бо просто Україна перестане існувати. Це теж страшна правда,

– сказав Кирило Буданов.

Тоді мрії росіян розділити Україну на три частини можуть бути здійснені, якщо, на думку глави ГУР, станеться втрата внутрішньої єдності.

Якщо ж буде єдність у суспільстві, тоді, як зауважив він, ми все подолаємо. В іншому разі можна мати трильйони доларів, усе озброєння світу – воно не допоможе, все буде втрачено. Тоді всі людські жертви, які були, будуть марними.

