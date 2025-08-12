Начальник ГУР Міноборони України відвідав острів Зміїний. Кирило Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу розвідувального відомства.

Що відомо про поїздку Буданова на острів Зміїний?

Очільник ГУР перевірив позиції бійців "Спецпідрозділу Тимура" на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі.

Як вказується, він інспектував сили й засоби, залучені до оборони акваторії, зокрема так званих "вишок", які внаслідок успішних операцій ГУР МО та інших складових Сил безпеки й оборони повернуті під законний контроль України.

У межах поїздки Буданов провів нараду з офіцерами щодо подальших дій у межах загальної стратегії, а також нагородив бійців ГУР зі "Спецпідрозділу Тимура".

Крім цього, відбулося вшанування пам’яті полеглих під час звільнення Зміїного та українських територіальних вод Чорного моря від ворога.

"Честь бійцям ГУР та всіх Сил безпеки й оборони України! Наша дієва боротьба з агресором на морі, на землі та в небі довела усьому світові – згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив – лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває", – зазначив Кирило Буданов.

Буданов відвідав острів Зміїний: дивіться відео