Кирило Буданов розповів, які фільми любить і що дивиться з дружиною в кабінеті ГУР

Не секрет, що глава ГУР разом із дружиною з початку повномасштабної війни живе в кабінеті свого відомства. Про це говорить і він сам, і Маріанна Буданова. Та оскільки Буданов – непересічна особистість, завжди цікаво дізнатися, які вподобання він має.

Відомо, що очільник української розвідки багато читає. ЗМІ публікували навіть є список книг, які він радить. А на останньому "Книжковому арсеналі" Буданов придбав видання українських авторів і нон-фікшн.

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Яке кіно любить Кирило Буданов

Сергій Жадан в інтерв'ю поставив Кирилу Буданову особисте запитання – чи вдається розмежувати роботу й особисте життя. На що керівник розвідки розсміявся і зауважив, що в нього все простіше, бо він живе на роботі.

Намагаюся з дружиною менше говорити про те, що відбувається. Але як, якщо ми живемо з нею в кабінеті. Можемо якесь кіно з нею подивитися,

– розповів Буданов.

На запитання, який фільм переглянув останнім чи який запам'ятався найбільше, головний розвідник країни зізнався: дуже любить анімацію. Тож нещодавно з дружиною дивився "Нікчемний Я – 4".

"На мій погляд, слабший, ніж попередні частини, але разом подивитися точно можна", – прокоментував він.

Цікаво! В інших інтерв'ю Кирило Буданов говорив, що любить гостру піцу пепероні, але дружина стежить за його вагою й обмежує в цьому смаколику. А ще забороняє пити енергетики, бо вони погано впливають на серце.

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Глава ГУР висловився про месенджер Telegram

За словами Буданова, Telegram – це шкідливо. Він наголосив, що ніколи не боявся цього казати. Крім цього, це робили також і документально.

Telegram – це головне джерело отримання інформації у суспільстві, згідно з нашими дослідженнями. Він обігнав абсолютно усе,

– зазначив розвідник.

Власникам телеграм-каналів потрібно зареєструватись, щоб усі розуміли – його веде громадянин Росії чи громадянин України. Цю процедуру очільник розвідки назвав офізиченням.

Заблокувати Telegram, як це було з "Однокласниками" та "ВКонтакте", технічно важче, але можливо.