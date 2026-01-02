"Виникає багато питань": чого чекати після призначення Буданова головою Офіса Президента
- Кирило Буданов призначений головою Офісу Президента, що може призвести до змін в управлінні, оскільки він є самостійною фігурою з власним баченням.
- Політолог Ігор Рейтерович вважає, що призначення Буданова не ослабить ГУР, оскільки там працює професійна команда, здатна забезпечити стабільну роботу.
Кадрове питання на Банковій отримало несподіване розв'язання – Кирило Буданов очолив Офіс Президента. Рішення про його призначення вже оприлюднене й активно обговорюється, адже одна з найвпізнаваніших постатей української розвідки переходить у самий центр політичного управління країною.
Як це рішення вплине на роботу апарату Президента і чи не послабить ГУР ексклюзивно для 24 Каналу прокоментував політолог Ігор Рейтерович.
Рейтерович вважає, що призначення Кирила Буданова головою Офісу Президента навряд чи призведе до суттєвого ослаблення ГУР. У розвідці сформована професійна команда, здатна забезпечити стабільну роботу навіть без безпосереднього керівництва Буданова.
Водночас він не виключає, що на перехідному етапі Буданов може зберігати певний неформальний вплив на окремі процеси.
З приводу ослаблення ГУР є певні питання, але там працює достатньо багато фахових людей, тому особливо великих змін не відбудеться,
– додав аналітик.
На Офіс Президента чекають зміни
Говорячи про Офіс Президента, Рейтерович наголошує: попередню модель управління чекають зміни, адже Буданов є самостійною фігурою з власним баченням.
З приводу роботи Офісу Президента, тут багато дуже питань виникає. Ці питання поки без відповіді. Очевидно, що Буданов – це достатньо самостійна фігура. Систему, яку побудував Єрмак, як мінімум чекає трансформація. Якою вона буде, публічною чи непублічною, поки складно сказати,
– додав Рейтерович.
Він також звертає увагу на високий рівень довіри до Буданова серед українців. На його думку, це дає новому керівнику ОП можливість працювати більш відкрито та налагоджувати комунікацію без використання тіньових механізмів.
На першому етапі йому не потрібно застосовувати неформальні механізми — він може досягати результату публічно.
Загалом, вважає експерт, призначення Буданова має подвійний характер: це і спроба перезавантажити роботу Офісу Президента, і сигнал суспільству про кадрові зміни.
Це одночасно спроба змінити систему і сигнал для суспільства, адже Буданов — фігура, яка викликає значно менше запитань,
– резюмував політолог.
Що відомо про зміну голови Офіса Президента?
- Сьогодні президент Володимир Зеленський оголосив, що новим керівником Офісу Президента України стане Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це рішення було ухвалене після тривалих консультацій та зустрічі між Зеленським і Будановим, де глава держави наголосив на необхідності посилити увагу до безпеки, розвитку Збройних сил та дипломатичного треку переговорів.
- Попередній очільник Офісу Президента Андрій Єрмак пішов у відставку 28 листопада 2025 року на тлі корупційного скандалу, пов'язаного з так званими "плівками Міндіча" та обшуків детективів НАБУ у його помешканні. Про це стало відомо ще наприкінці минулого року, і вже тоді почалися розмови про можливих кандидатів на посаду: від заступників керівника ОП до міністрів та дипломатів.
- Зеленський підкреслив, що новий очільник Офісу Президента має використовувати свій досвід у сфері безпеки й оборони для формування стратегічних основ захисту та розвитку України, координуючи роботу з секретарем РНБО та іншими ключовими інституціями. Наразі формальні процедури призначення Буданова тривають, і офіційний указ буде оприлюднений найближчим часом.