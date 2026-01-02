"Виникає багато питань": чого чекати після призначення Буданова головою Офіса Президента

Кадрове питання на Банковій отримало несподіване розв'язання – Кирило Буданов очолив Офіс Президента. Рішення про його призначення вже оприлюднене й активно обговорюється, адже одна з найвпізнаваніших постатей української розвідки переходить у самий центр політичного управління країною.

Як це рішення вплине на роботу апарату Президента і чи не послабить ГУР ексклюзивно для 24 Каналу прокоментував політолог Ігор Рейтерович.

Рейтерович вважає, що призначення Кирила Буданова головою Офісу Президента навряд чи призведе до суттєвого ослаблення ГУР. У розвідці сформована професійна команда, здатна забезпечити стабільну роботу навіть без безпосереднього керівництва Буданова.

Водночас він не виключає, що на перехідному етапі Буданов може зберігати певний неформальний вплив на окремі процеси.

З приводу ослаблення ГУР є певні питання, але там працює достатньо багато фахових людей, тому особливо великих змін не відбудеться,

– додав аналітик.

На Офіс Президента чекають зміни

Говорячи про Офіс Президента, Рейтерович наголошує: попередню модель управління чекають зміни, адже Буданов є самостійною фігурою з власним баченням.

З приводу роботи Офісу Президента, тут багато дуже питань виникає. Ці питання поки без відповіді. Очевидно, що Буданов – це достатньо самостійна фігура. Систему, яку побудував Єрмак, як мінімум чекає трансформація. Якою вона буде, публічною чи непублічною, поки складно сказати,

– додав Рейтерович.

Він також звертає увагу на високий рівень довіри до Буданова серед українців. На його думку, це дає новому керівнику ОП можливість працювати більш відкрито та налагоджувати комунікацію без використання тіньових механізмів.

На першому етапі йому не потрібно застосовувати неформальні механізми — він може досягати результату публічно.

Загалом, вважає експерт, призначення Буданова має подвійний характер: це і спроба перезавантажити роботу Офісу Президента, і сигнал суспільству про кадрові зміни.

Це одночасно спроба змінити систему і сигнал для суспільства, адже Буданов — фігура, яка викликає значно менше запитань,

– резюмував політолог.

Що відомо про зміну голови Офіса Президента?