Чи використає Путін теракт у "Крокусі" для ескалації війни: оцінка ГУР

У ГУР оцінили, чи використає російський диктатор Владімір Путін теракт у "Крокусі" для ескалації війни проти України. В українській розвідці зазначили, що Росія вже й так використовує майже весь свій арсенал.

Представник ГУР МО Андрій Юсов вважає, що Путін навряд використає пропаганду про "причетність України" до теракту у Підмосков'ї для посилення війни.

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Чому про ескалацію війни не може бути мови

Юсов зауважив, що Росія вже й так використовує весь арсенал проти України. Залишилась лише зброя масового ураження.

Путін і путінська Росія ведуть проти України геноцидну війну, використовуючи весь арсенал, крім зброї масового ураження. Нищаться наші критичні об'єкти цивільної інфраструктури, енергетика, об'єкти культури, соціальна сфера, медицина. Сотні, тисячі таких об'єктів знищені путінськими ракетами і безпілотниками. Путінські танки вбивають наших мирних мешканців і наших захисників. Про яку ескалацію ми зараз можемо говорити?

– сказав Юсов.

Розвідка вважає, що пропаганду довкола теракту у ТЦ "Крокус Сіті Хол" кремлівський режим буде використовувати для посилення мобілізації, а також спробує перетворити образ Росії з агресора та жертву.

Але ані Путін, ані Лавров, ані Шойгу, ані інші вбивці на жертв точно не схожі. Путін залишається найбільшим і головним терористом у світі разом з його режимом і очільниками цього режиму,

– зауважив Юсов.

Він також сказав, що нездатність Москви запобігти теракту є повним крахом путінської силової моделі в очах виборців. Диктатор продемонстрував усім, що не здатний контролювати ситуацію в країні.

Кількість жертв внаслідок теракту у "Крокусі" зросла

Станом на 28 березня відомо, що внаслідок теракту в "Крокусі" загинули 143 особи.

Російські ЗМІ також пишуть, що за попередніми даними, 95 осіб вважаються зниклими безвісти.