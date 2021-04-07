Будьте завжди в тренді: 7 книг про основи успішного бізнес

Я люблю повторювати: "Якщо з вашим бізнесом все добре, значить, ви поки просто не розгледіли проблему". Далі читайте російською.

В своей новой книге "Бизнес по-одесски" я делюсь списком книг, которые, по-моему мнению, будут полезны любому бизнесмену. А здесь я хочу рассказать о книгах, которые в мой шорт-лист не вошли, но тоже определенно заслуживают внимания.

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Институт Диснея и Теодор Кинни "Будьте нашим гостем"

Даже если вы в силу возраста уже не принадлежите к фан-клубу Микки Мауса, все равно эта книга будет вам очень полезна. Опираясь на ключевые принципы Уолта Диснея, его последователи сформулировали четкую дорожную карту, как сделать сервис не просто хорошим, а великолепным, поражающим и превосходящим ожидания.

Дэниел Гоулман "Эмоциональное лидерство"

В центре внимания Гоулмана – три лидерских качества на букву "Э": эмоции, энергия, энтузиазм. Чтобы вести людей за собой, недостаточно мотивационных спичей – если хочешь зажечь других, ты должен гореть сам. И у автора есть несколько довольно простых и искренних соображений, которые помогут вам стать эмоциональным лидером.

Адриан Сливотски "Миграция ценности"

Я люблю повторять: "Если с вашим бизнесом все хорошо, значит, вы пока просто не разглядели проблему". Сливотски исследует, как с незначительных изменений начинаются глобальные процессы, которые приводят целые отрасли бизнеса к тектоническим сдвигам, зачастую фатальным. Чтобы не стать аутсайдером в стремительно меняющемся мире, нужно постоянно "держать нос по ветру" и реагировать на тенденции, зарождающиеся у нас на глазах.

Владимир Тарасов "Искусство управленческой борьбы"

Эту книгу по праву называют бизнес-бестселлером. На мой взгляд, секрет ее популярности заключается в том, что она объединяет в себе философию, психологию и, конечно, искусство менеджмента. Если кратко, она учит тому, как эффективно управлять людьми и обстоятельствами, чтобы они не начали управлять тобой.

Патрик Ленсиони "Сердце компании"

Подзаголовок этой книги звучит так: "Почему организационная культура значит больше, чем стратегия или финансы". Исследуя важность корпоративной культуры, автор показывает, как она влияет на развитие компании и способствует долгосрочному успеху бизнеса. Для формирования корпоративной культуры, разумеется, недостаточно плакатика с фирменными заповедями на стене в офисе. Это ежедневная непростая работа, приступить к осуществлению которой вам поможет книга "Сердце компании".

Джек Уэлч "История менеджера"

Книга, написанная легендарным CEO General Electric – настоящая "библия" менеджера. Написанная в жанре автобиографии, она рассказывает о том, как выходцу из рабочей семьи удалось превратить консервативную бизнес-империю в одну из самых прорывных и инновационных компаний мира.

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Михаил Жванецкий "Избранное"

Чтобы управлять компанией и развивать ее, помимо других важных качеств вам потребуется умение с иронией смотреть на себя, на свой бизнес, на отрасль и на мир в целом. Без иронии и чувства юмора вести бизнес скучно, и тут искрящаяся тонкой философией проза Жванецкого придет вам на помощь