Чи будуть в ООН розслідувати постачання іранських дронів Росії

Росія отримує дрони від Ірану та ними атакує Україну. Натомість Організація Об'єднаних Націй досі не відправила в нашу державу офіційних осіб, щоб вони розслідували злочин.

За даними США, України та інших країн генсек ООН Антоніу Гутерріш піддався тиску з боку Росії. Саме тому до Києва досі не прибули особи, які мали б розслідувати справу, пише 24 канал.

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Що відомо про питання розслідування ООН

Велика Британія, США, Франція, Німеччина та Україна заявляють, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, що закріплює ядерну угоду з Іраном. Ці країни наполягають, щоби Гутерріш направив до Києва офіційних осіб для проведення розслідування,

– мовиться в повідомленні.

За даними Reuters, засідання Радбезу в понеділок 19 грудня присвятили Резолюції 2015 року. На ньому заступник посла США в ООН Роберт Вуд заявив, що:

Сполучені Штати шкодують через те, що ООН не зробила кроків для проведення нормального розслідування цього порушення;

Штати розчаровані тим, що секретаріат, очевидно, піддавшись на російські погрози, не виконав мандат, наданий йому Радою безпеки, на проведення розслідування.

В ООН перевірять дані про постачання дронів

У 2015 році Радбез ООН ухвалив резолюцію 2231 на підтримку Спільного всеосяжного плану дій стосовно ядерної програми Ірану. Документ визначав графік та процес міжнародних інспекцій, а також готував підстави для зняття санкцій з Ірану.

Пані генсек ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що керівництво ООН отримало листи від України, Франції, Німеччини, Великої Британії та США з закликом перевірити постачання іранських дронів Росії. Адже це суперечить резолюції Радбезу ООН.

У своїх листах п'ять країн також звернулися з проханням здійснити інспекцію,

– повідомила Дікарло.

Видання Укрінформ написало, що вона розповіла позицію Ірану та Росії. Зокрема:

представник Тегерана заперечує постачання дронів Росії;

Москва висловила "серйозне занепокоєння щодо запитів цих держав-членів".

Розмарі Дікарло запевнила, що секретаріат вивчає інформацію, яка є наразі, а висновки пообіцяла повідомили Радбезу ООН "у разі необхідності в належний час".

Варто відзначити, що у жовтні 2022 року постійний представник України при ООН Сергій Кислиця надіслав лист Антоніу Гутеррешу та членам Радбезу. В документі він просив направити в Україну експертів для інспекції використання дронів Росією в Україні. Тоді Кислиця зазначав, що:

Mohajer і Shahed, які використовує Росія, заборонені резолюцією через те, що мають дальність польоту орієнтовно чи понад 300 кілометрів;

Mohajer робить компанія Qods Aviation, яка в чорному списку санкцій ООН. Її активи мають заморожуватись у всіх країнах.

Коротко про іранські дрони в Україні