"Будуть позитивні новини": полковник ЗСУ припустив, коли Україні можуть надати авіацію

Для того, щоб остаточно вибити ворога з наших земель, Україні вкрай потрібна авіація. Мовиться, зокрема, про F-15 та МіГ-25.

Є позитивні новини, які поки не виходять у великий інформаційний потік. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Які літаки може отримати Україна

Очевидно, що Німеччина не готова передавати МіГ-25. Як стверджує Світан, їх нам можуть передати країни колишнього "Варшавського договору" – Польща, Словаччина та інші. Наразі тривають перемовини щодо передачі запчастин та самих машин.

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Ба більше, наша держава може претендувати на американські F-15. Світан вважає, що невдовзі вони можуть опинитися в Україні.

З Окінави (Японія) до США перекидають 44 та 67 ескадрильї F-15S, F-15С, F-15D. Я думаю, ці дві ескадрильї – а це понад 30 літаків – можуть бути передані Україні,

– припускає льотчик-інструктор.

Річ у тім, пояснює він, що ці літаки до 2025 року мають бути виведені з експлуатації. Проте до цього часу вони можуть виконувати бойові завдання в Україні. Наші льотчики готуються літати на цих літаках. Військовий експерт переконаний, що незабаром питання отримання авіації матиме позитивні зрушення, однак, найімовірніше, ближче до лютого.

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