На жаль, шанси отримати таке озброєння залишаються невисокими. Про це 24 каналу сказав експерт з авіації Валерій Романенко.

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Відомо, що літаки F-16 та MіГ-29 здатні нести далекобійні ракети. Подейкують, що рішення не надавати Україні таку авіацію – це результат домовленості між США та Китаєм.

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Теоретично, зазначає Романенко, якщо партнери погодяться готувати наших пілотів, наступні кроки є логічними:

по-перше, надання винищувачів;

по-друге, розміщення цих літаків на наших авіабазах, а не НАТО. "На натівських авіабазах вони можуть ремонтуватися або сідати у якихось аварійних випадках, як, наприклад, Су-27 сів у Румунії", – сказав Романенко.

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Експерт з авіації наголошує, що головне питання – військово-політичне: дають літаки чи не дають. За словами Романенка, отримати кількісну перевагу перед ворогом не допоможе навіть НАТО. Річ у тім, що росіяни з 2010 по 2021 рік ввели у стрій 587 бойових літаків нового типу покоління 4+ і 4++. Ми можемо розраховувати на одну бригаду – це 2 ескадрильї по 12 літаків.

Звичайно, ситуацію вони не переломлять, але якщо їх використовувати компактно та обережно, ми можемо прикрити нашу територію від крилатих ракет,

– запевняє Романенко.

Так, і F-16, і МіГ-29 є напрочуд ефективними проти крилатих ракет. Однак потрібно розуміти: F-16 – це покоління 4++, а МіГ-29 – покоління 4. "Вони між собою практично не порівнювані", – стверджує експерт.

Він пояснює, що сьогодні ми не можемо воювати навіть з російськими літаками 4++ – Су-30СМ, Су-30СМ2 і Су-35. Передовсім, говорить експерт з авіації, вони озброєні ракетами, які діють за принципом "вистрілив – забув". Натомість наші ракети діють за принципом напівактивного радіолокаційного наведення: літак випустив ракету і має весь час підсвічувати, поки вона не влучить у ворожу ціль.

Це означає, що він має летіти у напрямку цілі. А росіянин підійшов, випустив ракету, виконав протизенітний маневр і швидко вийшов із зони ураження,

– каже Романенко.

Крім того, російські літаки Су-30СМ оснащені управлінням вектором тяги, що покращує їхню маневровість у ближньому бою.

"Ви розумієте, наскільки важче воювати нашим, наскільки небезпечніше". Українські захисники роблять у повітрі неможливе, і це, додав Романенко, відомо з 24 лютого.

До слова, українські військові ефективно протидіють бомбардувальнику Су-34М. "Він винищувач після того, як скине бомби – і то слабенький. Це друге місце за втратами після штурмовиків Су-25", – акцентує Романенко.