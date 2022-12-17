Про це для 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зазначив, що для F-16 необхідно готувати аеродроми та інфраструктуру.

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"Треба будувати нові аеродроми чи модернізувати старі. Якщо це відбуватиметься, то аеродроми будуть цілями для російських ракетних обстрілів", – сказав військовий оглядач.

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Потрібно навчати пілотів

Як розповів Коваленко, реалістичним є розміщення F-16 на аеродромах інших країн, які межують з Україною. Проте виникає інше питання – підготовка пілотів.

Щоб підготувати професійного пілота (не того, який має базові навички керування літаком) потрібно більше, ніж пів року. Отже, можемо казати про можливості використання цього компонента не раніше другої половини 2023 року, – вважає військовий оглядач.

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