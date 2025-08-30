У Львові вбили відомого громадського та політичного діяча Андрія Парубія. Трагедія трапилася 30 серпня в Сихівському районі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?

Сьогодні, 30 серпня, близько опівдня до правоохоронців надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова.

Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Встановлено, що загиблий – відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження,

– йдеться у повідомленні.

До розкриття та розслідування залучено слідчо-оперативні групи Головного слідчого управління Нацполіції та поліції Львівщини, Служба безпеки України та інші необхідні органи.

Наразі правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи стрільця та місця його знаходження.

"Всі деталі будуть розголошуватися у порядку та обсязі, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством", – зазначають правоохоронці.

Спершу поліція не афішувала ім'я загиблого, однак згодом очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що вбито колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Він помер ще до приїзду медиків. Попередньо, вбивцею був кур'єр "Глово".

Що відомо про Андрія Парубія?

Він народився на Львівщині, у місті Шептицький. Вищу освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка та у Львівській політехніці.

Свою політичну діяльність розпочав у Львівській обласній раді, де спочатку був депутатом, а згодом обійняв посаду заступника голови. У 2007 – 2012 роках Парубій представляв блок "Наша Україна – Народна самооборона".

Під час Революції Гідності він відігравав активну роль - був комендантом Майдану, координував роботу наметового містечка та очолював загони Самооборони. У 2014 році обійняв посаду секретаря РНБО, проте залишався на ній менше пів року.

У 2016 році повернувся до роботи в парламенті, де став головою Верховної Ради й очолював її до 28 серпня 2019 року.