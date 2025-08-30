Повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?

Сьогодні, 30 серпня, близько опівдня до правоохоронців надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова.

Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Встановлено, що загиблий – відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження,

– йдеться у повідомленні.

До розкриття та розслідування залучено слідчо-оперативні групи Головного слідчого управління Нацполіції та поліції Львівщини, Служба безпеки України та інші необхідні органи.

Наразі правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи стрільця та місця його знаходження.

"Всі деталі будуть розголошуватися у порядку та обсязі, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством", – зазначають правоохоронці.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що вбито колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Він помер ще до приїзду медиків. Попередньо, вбивцею був кур'єр "Глово".

Що відомо про Андрія Парубія?