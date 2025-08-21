Володимир Зеленський за результатами випробування української ракетим"Фламінго" зазначив, що вона є найуспішнішою, адже летить 3 тисячі кілометрів. Таке озброєння планують запустити в масове виробництво.

Президент додав, що до грудня Україна матиме більше власних ракет. Про це він розповів під час інтерв'ю з журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін хоче 1,5-мільйонну армію, у 2026 він може витратити 300 мільярдів на війну, – Зеленський

Що сказав Зеленський про виробництво ракет "Фламінго"?

Українські розробники зброї провели успішні випробування далекобійної ракети "Фламінго", яка може допомогти Силам оборони боротися з росіянами. Озброєння може досягати цілі на відстані 3 тисяч кілометрів, що є важливим для зупинки ворога в його тилу.

Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити, до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет. До грудня у нас з'явиться їх більше,

– розповів Зеленський.

За словами українського лідера, масове виробництво ракет "Фламінго" очікується до кінця грудня або максимум до січня чи лютого. Президент зазначив, що варто звертати увагу на успіх у випробуванні ат подальше фінансування цієї програми.

Що відомо про ракети "Фламінго", які виробляє Україна?

В Україні нещодавно вперше виготовили крилаті ракети під назвою "Фламінго". Їх розробила та тестувала компанія Fire Point. "Фламінго" зможе летіти на тисячі кілометрів, на що поки що не здатні інші ракети, та стане хорошим конкурентом Tomahawk.

Бойова частина ракети складає близько 1000 кілограмів, а швидкість – близько 900 кілометрів на годину. Ракета оснащена супутниковою, стійка до РЕБ, системою.

За прогнозами виробників, за місяць може з'являтися до 50 таких ракет.