Взяти приклад з Макрона: у Бундестазі звернулись до Шольца щодо танків для України

У Бундестазі знову звернулися до німецького канцлера Олафа Шольца щодо військової допомоги Україні. Там наголосили, що "тепер м'яч на боці Берліна".

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман відреагувала на новину про рішення французького лідера Емманюеля Макрона передати Україні легкі танки.

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"М'яч на боці Берліна"

І знову інші країни-партнери лідирують. Тепер ми нарешті можемо почати діяти в дусі франко-німецької дружби, чи не так, федеральний канцлер? Тепер м'яч перебуває на стороні Берліна. Нам залишається лише забити його,

– написала Штрак-Циммерман.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський та Еммануель Макрон 4 січня провели телефонну розмову. Президент України повідомив, що французький лідер пообіцяв надатинашій країні легкі танки AMX-10 RC та бронетранспортери АCMAT Bastion.

Що відомо про рішення Шольца

Олаф Шольц заявив, що Німеччина не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка і ця умова збережеться і в наступному році.

Мовляв, це нібито не підтримує частина електорату, таке нібито потрібно узгоджувати з союзниками або довго вчитися керувати танком, і що Україна не має інфраструктури для їхнього обслуговування. Також йшлося про те, що Німеччина не дасть першою бронетехніки, поки цього не зроблять США з танком Abrams.

45% громадян Німеччини висловилися проти постачання в Україну бойових танків Leopard 2. Натомість 33% – виступили "за". Тим часом 22% опитаних взагалі не мають певної думки з цього приводу.

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