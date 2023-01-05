Взяти приклад з Макрона: у Бундестазі звернулись до Шольца щодо танків для України
Джерело:Марі-Агнес Штрак-Циммерман
У Бундестазі знову звернулися до німецького канцлера Олафа Шольца щодо військової допомоги Україні. Там наголосили, що "тепер м'яч на боці Берліна".
Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман відреагувала на новину про рішення французького лідера Емманюеля Макрона передати Україні легкі танки.
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"М'яч на боці Берліна"
І знову інші країни-партнери лідирують. Тепер ми нарешті можемо почати діяти в дусі франко-німецької дружби, чи не так, федеральний канцлер? Тепер м'яч перебуває на стороні Берліна. Нам залишається лише забити його,
– написала Штрак-Циммерман.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський та Еммануель Макрон 4 січня провели телефонну розмову. Президент України повідомив, що французький лідер пообіцяв надатинашій країні легкі танки AMX-10 RC та бронетранспортери АCMAT Bastion.
Що відомо про рішення Шольца
- Олаф Шольц заявив, що Німеччина не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка і ця умова збережеться і в наступному році.
- Мовляв, це нібито не підтримує частина електорату, таке нібито потрібно узгоджувати з союзниками або довго вчитися керувати танком, і що Україна не має інфраструктури для їхнього обслуговування. Також йшлося про те, що Німеччина не дасть першою бронетехніки, поки цього не зроблять США з танком Abrams.
- 45% громадян Німеччини висловилися проти постачання в Україну бойових танків Leopard 2. Натомість 33% – виступили "за". Тим часом 22% опитаних взагалі не мають певної думки з цього приводу.
Критика Бундестагу
- Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман нещодавно розкритикувала Олафа Шольца через позицію щодо передачі танків Україні. Вона наголосила, що відмова влади Німеччини передавати Україні танки є дуже великою помилкою.
- Голову оборонного комітету Бундестагу зазначила, що передача танків зараз була б важливим доповненням до відкидання російських позицій.
- На її думку, у цій ситуації спрацював російський наратив, який заважає "деяким у Канцелярії" надати Україні необхідні танки.
- Вона акцентувала, що радники Шольца неухильно пропонують канцлеру блокувати передачу бойових танків та бронетранспортерів в Україні.
- Наприкінці Штрак-Циммерман додала, канцлер Німеччини несе за це відповідальність. Вона ж вважає це рішення помилкою.