Взять пример с Макрона: в Бундестаге обратились к Шольцу по поводу танков для Украины

В Бундестаге снова обратились к немецкому канцлеру Олафу Шольцу о военной помощи Украине. Там подчеркнули, что "теперь мяч на стороне Берлина".

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман отреагировала на новость о решении французского лидера Эмманюэля Макрона передать Украине легкие танки.

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"Мяч на стороне Берлина"

И снова другие страны-партнеры лидируют. Теперь мы наконец-то можем начать действовать в духе франко-германской дружбы, не правда ли, федеральный канцлер? Теперь мяч находится на стороне Берлина. Нам остается только убить его,

– написала Штрак-Циммерман.

Напомним, что Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон 4 января провели телефонный разговор. Президент Украины сообщил, что французский лидер пообещал предоставить нашей стране легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры АCMAT Bastion.

Что известно о решении Шольца

Олаф Шольц заявил, что Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца, и это условие сохранится и в следующем году.

Мол, это вроде бы не поддерживает часть электората, такое вроде бы нужно согласовывать с союзниками или долго учиться управлять танком, и что у Украины нет инфраструктуры для их обслуживания. Также говорилось, что Германия не даст первой бронетехники, пока этого не сделают США с танком Abrams.

45% граждан Германии высказались против поставок в Украину боевых танков Leopard 2. 33% - выступили "за". Между тем 22% опрошенных вообще не имеют определенного мнения на этот счет.

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