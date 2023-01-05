Взять пример с Макрона: в Бундестаге обратились к Шольцу по поводу танков для Украины
Источник:Мари-Агнесс Штрак-Циммерман
В Бундестаге снова обратились к немецкому канцлеру Олафу Шольцу о военной помощи Украине. Там подчеркнули, что "теперь мяч на стороне Берлина".
Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман отреагировала на новость о решении французского лидера Эмманюэля Макрона передать Украине легкие танки.
Достойно внимания Эксагент ГРУ и экстремисты: Reuters установило, кто настраивает Германию против Украины
"Мяч на стороне Берлина"
И снова другие страны-партнеры лидируют. Теперь мы наконец-то можем начать действовать в духе франко-германской дружбы, не правда ли, федеральный канцлер? Теперь мяч находится на стороне Берлина. Нам остается только убить его,
– написала Штрак-Циммерман.
Напомним, что Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон 4 января провели телефонный разговор. Президент Украины сообщил, что французский лидер пообещал предоставить нашей стране легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры АCMAT Bastion.
Что известно о решении Шольца
- Олаф Шольц заявил, что Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца, и это условие сохранится и в следующем году.
- Мол, это вроде бы не поддерживает часть электората, такое вроде бы нужно согласовывать с союзниками или долго учиться управлять танком, и что у Украины нет инфраструктуры для их обслуживания. Также говорилось, что Германия не даст первой бронетехники, пока этого не сделают США с танком Abrams.
- 45% граждан Германии высказались против поставок в Украину боевых танков Leopard 2. 33% - выступили "за". Между тем 22% опрошенных вообще не имеют определенного мнения на этот счет.
Критика Бундестага
- Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман недавно раскритиковала Олафа Шольца из-за позицию по передаче танков Украине. Она подчеркнула, что отказ властей Германии передавать Украине танки очень большая ошибка.
- Глава оборонного комитета Бундестага отметила, что передача танков сейчас была бы важным дополнением к отвержению российских позиций.
- По ее мнению, в этой ситуации сработал российский нарратив, мешающий "некоторым в Канцелярии" предоставить Украине необходимые танки.
- Она акцентировала, что советники Шольца неукоснительно предлагают канцлеру блокировать передачу боевых танков и бронетранспортеров в Украине.
- В конце Штрак-Циммерман добавила, что канцлер Германии несет за это ответственность. Она же считает это решение ошибкой.