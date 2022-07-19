У ворожій армії зростає невдоволення командуванням серед військових неслов’янської зовнішності

У росії є регіони, жителів яких чи не першими кидають для участі в бойових діях. І не через те, що вони хороші воїни. Просто в російській армії з втратами з цих регіонів не рахуються.

Ще в травні аналітики вирахували закономірність щодо втрат російської армії у війні проти України. Вони встановили, з яких регіонів росії найчастіше гинуть окупанти, порівнявши кількість загиблих російських загарбників з кількістю населення в цих регіонах.

Варте уваги росія зосереджується на захопленні Сіверська та Бахмута, – ISW

Лідером стала бурятія, де на 100 тисяч населення було зафіксовано 99 вбитих окупантів. Далі йшла тива, де цей показник був 87 осіб на 100 тисяч населення. А замикала першу трійку північна осетія-аланія з 84 вбитими загарбниками на 100 тисяч населення.

Водночас були встановлені й регіони, яку російська влада берегла. Серед лідерів опинилася москва, де на 100 тисяч населення – лише 0,23 вбитих. А в санкт-петербурзі – 2 вбитих. Для московської області цей показник – 3 вбитих загарбники.

Тоді це пояснювали тим, що російський диктатор не хоче заворушень у великих містах і зайвих згадок про втрати через "потік трун". А от в депресивних районах значно вищий "поріг терпимості", тому там значна кількість вбитих не викликатиме такого "дискомфорту".

Невдоволення в армії

Та схоже, що і цьому може настати край. І окупанти з тих депресивних районів влаштують бунт. Деякі буряти почали писати відмови від участі в бойових діях. Але військове керівництво їх не відпускає, кинувши в СІЗО під Луганськом.

Тепер же Генштаб ЗСУ повідомляє, що зростає невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців неслов'янських національностей. Все через те, що їх без жалю кидають у найризикованіші атаки на території України., використовуючи як "гарматне м'ясо".

Дивіться відео про те, куди російська влада вирішила перекинути бурятів у війні проти України