Во вражеской армии растет недовольство командованием среди военных неславянской внешности

В россии есть регионы, жителей которых едва ли не первыми бросают для участия в боевых действиях. И не потому, что они хорошие воины. Просто в русской армии потерями из этих регионов не считаются.

Еще в мае аналитики вычислили закономерность потерь российской армии в войне против Украины. Они установили, из каких регионов России чаще всего гибнут оккупанты, сравнив количество погибших российских захватчиков с количеством населения в этих регионах.

Достойная внимания россия сосредотачивается на захвате Северска и Бахмута, – ISW

Лидером стала бурятия, где на 100 тысяч населения было зафиксировано 99 убитых окупантов. Дальше шла тива, где этот показатель был 87 человек на 100 тысяч населения. А замыкала первую тройку северная осетия-алания с 84 убитыми захватчиками на 100 тысяч населения.

В то же время были установлены и регионы, которые российские власти берегли. Среди лидеров оказалась москва, где на 100 тысяч населения – всего 0,23 убитых. А в санкт-петербурге – 2 убитых. Для московской области этот показатель – 3 убитых захватчика.

Тогда это объясняли тем, что российский диктатор не хочет беспорядков в больших городах и лишних упоминаний о потерях из-за "потока гробов". А вот в депрессивных районах значительно выше "порог терпимости", поэтому там значительное количество убитых не будет вызывать такой "дискомфорт".

Недовольство в армии

Но похоже, что и этому может наступить конец. И оккупанты из тех депрессивных районов устроят бунт. Некоторые буряты начали писать отказ от участия в боевых действиях. Но военное руководство их не отпускает, бросив в СИЗО под Луганском.

Теперь же Генштаб ВСУ сообщает, что растет недовольство действиями российского командования среди военнослужащих неславянских национальностей. Все потому, что их без сожаления бросают в самые рискованные атаки на территории Украины, используя как "пушечное мясо".

Смотрите видео о том, куда российские власти решили перекинуть бурят в войне против Украины