Попит на нові електромобілі зріс удвічі: ТОП-10 авто, які купують найчастіше

В Україні продовжує зростати попит на електромобілі. Зокрема у травні було продано 1257 нових автівок на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Як зріс попит на електрокари

Якщо порівнювати з травнем минулого року, попит на нові електрокари зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 року – на 35%, повідомляє "Укравтопром", інформує 24 Канал.

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При цьому, основна кількість зареєстрованих нових BEV становили легкові авто – 1238 одиниць, що на 91% більше, ніж в травні 2024 року. На ринку нових комерційних автокарів реалізовано 19 авто – вчетверо більше, ніж торік.

ТОП–10 нових електромобілів:

VOLKSWAGEN ID.UNYX – 254 одиниць; BYD Song Plus EV – 210 одиниць; HONDA eNS1 – 188 одиниць; BYD Sea Lion 07 – 61 одиниць; ZEEKR 7X – 55 одиниць; ZEEKR 001 – 52 одиниць; AUDI Q4 e–tron – 52 одиниць; HONDA M–NV – 44 одиниць; VOLKSWAGEN iD.4 – 34 одиниць; BYD Yuan Plus – 28 одиниць.

Зауважте. З початку року було куплено понад 4,2 тисячі нових електромобілів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.