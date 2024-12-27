14 українських компаній оштрафували на 23 мільйони за змови на торгах порту "Південний"

Антимонопольний комітет виявив 14 компаній, які брали участь у змові під час тендеру, проведеного державним підприємством "Морський торговельний порт "Южний". В результаті на ці компанії було накладено сукупний штраф у розмірі 23,4 мільйона гривень.

Низку українських компаній оштрафували

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу АМКУ. Зазначають, що ці компанії взяли участь у 34 тендерах на придбання обладнання, запчастин та матеріалів. Загальна вартістю торгів – понад 195 мільйонів гривень.

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У змовах брали участь:

ТОВ "Міленіум Мерітайм" (тепер називається ТОВ "Радена 2020"),

ТОВ "Техносолюшн", ТОВ "Южморсервіс",

ТОВ "СВ Шіппінг ЛТД",

ТОВ "Марін Індастріал Сервіс",

ТОВ "Алюр Груп",

ТОВ "Енреро",

ТОВ "Інжпортсервіс",

ТОВ "Техморснаб",

ТОВ "Будкомплект" 14",

ТОВ "Метком-Груп",

ВФК "Облзбут",

ТОВ "Імпорт Партс Трейд",

ТОВ "Майнінг Ліфт Машинері".

Висновок АМКУ

Комітет встановив, що відповідачі вчинили узгоджені дії, спрямовані на усунення конкуренції у своїй галузі. В результаті цих антиконкурентних дій компанії були оштрафовані на загальну суму 23,4 мільйона гривень.

Крім того, інформація про них була внесена до Зведеної інформації про спотворення результатів торгів.