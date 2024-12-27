Ряд украинских компаний оштрафовали
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу АМКУ. Отмечают, что эти компании приняли участие в 34 тендерах на приобретение оборудования, запчастей и материалов. Общая стоимость торгов – более 195 миллионов гривен.
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В сговорах участвовали:
- ООО "Миллениум Меритайм" (теперь называется ООО "Радена 2020"),
- ООО "Техносолюшн", ООО "Южморсервис",
- ООО "СВ Шиппинг ЛТД",
- ООО "Марин Индастриал Сервис",
- ООО "Аллюр Групп",
- ООО "Энреро",
- ООО "Инжпортсервис",
- ООО "Техморснаб",
- ООО "Будкомплект" 14",
- ООО "Метком-Групп",
- ПФК "Облсбыт",
- ООО "Импорт Партс Трейд",
- ООО "Майнинг Лифт Машинери".
Вывод АМКУ
Комитет установил, что ответчики совершили согласованные действия, направленные на устранение конкуренции в своей отрасли. В результате этих антиконкурентных действий компании были оштрафованы на общую сумму 23,4 миллиона гривен.
Кроме того, информация о них была внесена в Сводную информацию об искажении результатов торгов.