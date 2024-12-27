Низку українських компаній оштрафували

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу АМКУ. Зазначають, що ці компанії взяли участь у 34 тендерах на придбання обладнання, запчастин та матеріалів. Загальна вартістю торгів – понад 195 мільйонів гривень.

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У змовах брали участь:

  • ТОВ "Міленіум Мерітайм" (тепер називається ТОВ "Радена 2020"),
  • ТОВ "Техносолюшн", ТОВ "Южморсервіс",
  • ТОВ "СВ Шіппінг ЛТД",
  • ТОВ "Марін Індастріал Сервіс",
  • ТОВ "Алюр Груп",
  • ТОВ "Енреро",
  • ТОВ "Інжпортсервіс",
  • ТОВ "Техморснаб",
  • ТОВ "Будкомплект" 14",
  • ТОВ "Метком-Груп",
  • ВФК "Облзбут",
  • ТОВ "Імпорт Партс Трейд",
  • ТОВ "Майнінг Ліфт Машинері".

Висновок АМКУ

Комітет встановив, що відповідачі вчинили узгоджені дії, спрямовані на усунення конкуренції у своїй галузі. В результаті цих антиконкурентних дій компанії були оштрафовані на загальну суму 23,4 мільйона гривень.

Крім того, інформація про них була внесена до Зведеної інформації про спотворення результатів торгів.