Низку українських компаній оштрафували
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу АМКУ. Зазначають, що ці компанії взяли участь у 34 тендерах на придбання обладнання, запчастин та матеріалів. Загальна вартістю торгів – понад 195 мільйонів гривень.
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У змовах брали участь:
- ТОВ "Міленіум Мерітайм" (тепер називається ТОВ "Радена 2020"),
- ТОВ "Техносолюшн", ТОВ "Южморсервіс",
- ТОВ "СВ Шіппінг ЛТД",
- ТОВ "Марін Індастріал Сервіс",
- ТОВ "Алюр Груп",
- ТОВ "Енреро",
- ТОВ "Інжпортсервіс",
- ТОВ "Техморснаб",
- ТОВ "Будкомплект" 14",
- ТОВ "Метком-Груп",
- ВФК "Облзбут",
- ТОВ "Імпорт Партс Трейд",
- ТОВ "Майнінг Ліфт Машинері".
Висновок АМКУ
Комітет встановив, що відповідачі вчинили узгоджені дії, спрямовані на усунення конкуренції у своїй галузі. В результаті цих антиконкурентних дій компанії були оштрафовані на загальну суму 23,4 мільйона гривень.
Крім того, інформація про них була внесена до Зведеної інформації про спотворення результатів торгів.