20 років за ґратами: медіамагнат Джиммі Лай виграв апеляцію, проте залишиться у в'язниці

Гонконгський медіамагнат і відомий прихильник демократії Джиммі Лай домігся скасування вироку в одній зі справ, за якою його засудили майже до шести років тюрми. Попри це він залишиться у в’язниці на 20 років, та, за словами його юристки, ризикує там померти.

Який вирок оскаржив Джиммі Лай?

Апеляційний суд Гонконгу анулював рішення щодо Лая та ще одного фігуранта справи у справі про шахрайство. Їх звинувачували у нібито незаконній суборенді офісних приміщень, пише BBC.

Вирок оскаржили, проте на волю Джиммі Лай не вийде. Справа в тому, що цьогоріч його засудили до 20 років ув’язнення за звинуваченням у ще одному злочині.

Його донька, Клер Лай, назвала рішення суду не більше ніж "піаром" з боку влади. В інтерв’ю BBC вона заявила, що не варто сприймати це як реальну перемогу: її батько залишається за ґратами й може провести там ще майже два десятиліття.

Адвокатка Лая, Каойлфхіонн Галлахер Кейсі, яка очолює його міжнародну юридичну команду, також наголосила: скасування вироку у справі про шахрайство нічого принципово не змінює. За її словами, через проблеми зі здоров’ям існує ризик, що Лай може не дожити до звільнення.

Нікого не слід обманювати, думаючи, що ця апеляція щодо шахрайства, яка із запізненням успішно завершилася, свідчить про те, що гонконгська система працює справедливо чи законно,

– сказала вона BBC.

За що медіамагнат отримав 20 років тюрми?

На початку лютого Джиммі Лая, медіамагната та відомого продемократичного активіста, засудили до 20 років ув'язнення в Гонконзі за злочини проти національної безпеки, повідомляє The Guardian.

Його звинуватили у підбурюванні до заколоту та змові з метою змови з іноземними силами. Він не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення. Засудження за змову передбачає максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Цей вирок є кульмінацією багаторічної саги, яка, за словами критиків, відображає перетворення Гонконгу з переважно вільного міста на таке, де інакомислення жорстоко придушується владою, контрольованою Комуністичною партією Китаю.

Цікаво! Лая також звинуватили у використанні власної газети Apple Daily та політичних зв'язків, зокрема у США, для лобіювання іноземних урядів щодо запровадження санкцій проти Китаю та Гонконгу після придушення продемократичних протестів у 2019 та 2020 роках.

Що відомо про покарання іншого бізнесмена в Китаї?