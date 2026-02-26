Какой приговор обжаловал Джимми Лай?
Апелляционный суд Гонконга аннулировал решение в отношении Лая и еще одного фигуранта дела по делу о мошенничестве. Их обвиняли в якобы незаконной субаренде офисных помещений, пишет BBC.
Приговор обжаловали, однако на свободу Джимми Лай не выйдет. Дело в том, что в этом году его приговорили к 20 годам заключения по обвинению в еще одном преступлении.
Его дочь, Клэр Лай, назвала решение суда не более чем "пиаром" со стороны власти. В интервью BBC она заявила, что не стоит воспринимать это как реальную победу: ее отец остается за решеткой и может провести там еще почти два десятилетия.
Адвокат Лая, Каойлфхионн Галлахер Кейси, которая возглавляет его международную юридическую команду, также отметила: отмена приговора по делу о мошенничестве ничего принципиально не меняет. По ее словам, из-за проблем со здоровьем существует риск, что Лай может не дожить до освобождения.
Никого не следует обманывать, думая, что эта апелляция по мошенничеству, которая с опозданием успешно завершилась, свидетельствует о том, что гонконгская система работает справедливо или законно,
– сказала она BBC.
За что медиамагнат получил 20 лет тюрьмы?
В начале февраля Джимми Лая, медиамагната и известного продемократического активиста, приговорили к 20 годам заключения в Гонконге за преступления против национальной безопасности, сообщает The Guardian.
Его обвинили в подстрекательстве к мятежу и заговоре с целью сговора с иностранными силами. Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Осуждение за заговор предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
Этот приговор является кульминацией многолетней саги, которая, по словам критиков, отражает превращение Гонконга из преимущественно свободного города в такой, где инакомыслие жестоко подавляется властью, контролируемой Коммунистической партией Китая.
Интересно! Лая также обвинили в использовании собственной газеты Apple Daily и политических связей, в частности в США, для лоббирования иностранных правительств о введении санкций против Китая и Гонконга после подавления продемократических протестов в 2019 и 2020 годах.
Что известно о наказании другого бизнесмена в Китае?
9 декабря Китай казнил Бай Тяньхуэя, экс-руководителя China Huarong International Holdings Limited, после того, как он был осужден за взяточничество.
Рассмотрев дело, Верховный суд Китая установил, что подозреваемый воспользовался своими различными должностями между 2014 и 2018 годами, чтобы оказывать помощь другим лицам в приобретении проектов и корпоративном финансировании, незаконно получая взятки на общую сумму 1,1 миллиарда юаней (около 157 миллионов долларов США).