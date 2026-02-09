За что и как наказали Джимми Лая?
Джимми Лая, медиамагната и известного продемократического активиста, приговорили к 20 годам заключения в Гонконге за преступления против национальной безопасности, сообщает The Guardian.
Этот приговор является кульминацией многолетней саги, которая, по словам критиков, отражает превращение Гонконга с преимущественно свободного города на такой, где инакомыслие жестоко подавляется властью, контролируемой Коммунистической партией Китая.
Лай был осужден в декабре по обвинению в подстрекательстве к мятежу и заговоре с целью сговора с иностранными силами. Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Осуждение за заговор предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
Приговор Лаю немедленно осудил Тайвань, а также группы защиты свободы прессы и прав человека. Human Rights Watch также опубликовала заявление, назвав продолжительность тюремного заключения, назначенного Лаю, "фактически смертным приговором".
Приговор такого масштаба является одновременно жестоким и глубоко несправедливым. Годы преследования Лая демонстрируют решимость китайского правительства уничтожить независимую журналистику и заставить замолчать каждого, кто осмелится критиковать Коммунистическую партию,
– говорится в заявлении.
Причастность Лая к продемократическому движению
Лай является основателем ныне несуществующей Apple Daily, популярной гонконгской газеты , которая поддерживала продемократическое движение, усилившееся в городе в 2010-х годах, пишет Reuters.
Движение было подавлено в июне 2020 года путем введения строгого закона о национальной безопасности, который криминализировал большинство форм инакомыслия. Власти заявили, что закон необходим для восстановления стабильности в городе. Лай был арестован и предъявлено обвинение согласно этому закону в августе того же года. Apple Daily была вынуждена закрыться в 2021 году.
Лая обвинили в использовании Apple Daily и политических связей, в частности в США, для лоббирования иностранных правительств о введении санкций против Китая и Гонконга после подавления продемократических протестов в 2019 и 2020 годах.
Лай сказал, что он никогда не призывал к санкциям после вступления в силу закона о национальной безопасности, поскольку "это было бы самоубийством".
Что известно о наказании другого бизнесмена в Китае?
9 декабря Китай казнил Бай Тяньхуэя, экс-руководителя China Huarong International Holdings Limited, после того, как он был осуждён за взяточничество.
Рассмотрев дело, Верховный суд Китая установил, что подозреваемый воспользовался своими различными должностями между 2014 и 2018 годами, чтобы оказывать помощь другим лицам в приобретении проектов и корпоративном финансировании, незаконно получая взятки на общую сумму 1,1 миллиарда юаней (около 157 миллионов долларов США).
Верховный суд постановил, что преступления, совершенные Баем, были чрезвычайно серьезными, поскольку общая сумма взяток была особенно большой, а обстоятельства особо тяжкими. Также эти преступления имели чрезвычайно негативные социальные последствия и нанесли большой вред интересам государства и народа.