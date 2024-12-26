28 бортів в обхід санкцій: як Росія купувала літаки у 2014 році, і які країни цьому сприяли

Незважаючи на санкції, запроваджені Сполученими Штатами та Європейським Союзом, Росія продовжує імпортувати літаки іноземного виробництва. З початку 2024 року з міжнародних джерел до Росії було поставлено щонайменше 28 літаків, серед яких як невеликі літаки, так і великі пасажирські авіалайнери.

Росії і далі постачають літаки

Про це пише 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання "Верстка", яке ознайомилось їз закритими даними митної статистики.

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Заборонені для продажу Росії літаки ввозили через:

Туреччину – 11 бортів,

Оман – 3 борти,

Об'єднані Арабські Емірати – 2 борти;

Німеччину – 2 борти.

Також серед країн-посередників на російській митниці вказували Сербію, Швецію, Казахстан, Китай та Монголію. Ірландія, Кіпр та Киргизстан були зазначені у митних деклараціях лише у вигляді коду.

Із 28 літаків декілька були пасажирськими Bombardier, Airbus, ATR 42-500 та Hawker 800 XP.

Хто бенефіціари

Літак Bombardier вартістю близько 45,5 мільйона доларів ввезено на ім'я Дениса Краснопольського – гендиректора акціонерного товариства "Інпромактив", яке займається виробництвом літальних апаратів.

Другий Bombardier вартістю від 24,5 до 32,8 мільйона доларів ввозила авіакомпанія "Меридіан" з ОАЕ. Ці борти використовують для пасажирських рейсів між Москвою, Санкт-Петербургом, Нижнім Новгородом, Тегераном, Баку, Астаною.

І третій Bombardier вартістю близько 16 мільйонів євро доставила авіакомпанія Skylight зі столиці Киргизстану Бішкека, зараз він виконує рейси в Китай, Туреччину, Дубай та на Мальдіви.

Французький Airbus A319-111 вартістю близько 35 мільйона доларів, купила російська компанія "Аврора" через Литву. Борт виконує перельоти на Далекому Сході Росії. Також пасажирський літак Boeing 737-800 придбала якутська авіакомпанія "Алроса" для рейсів до Москви, Петербурга, Новосибірська і Благовіщенська.

Згідно з митними документами, 9 літаків завезла компанія "Сучасні технології" 52-річного бізнесмена Євгена Кабанова, який є засновником турецької компанії Edermont LTD і киргизстанської "Едермонт Памір", через які літаки постачаються до Росії. Зокрема компанії Кабанова допомогли імпортувати літаки Cessna, Aero Commander 680V, ​​призначені для цивільної авіації, а також американський літак Piper PA-28RT-201T.

Ба більше, пов'язана з Кабановим компанія відкрито рекламувала ввезення літаків в обхід санкцій.

Яким чином це вдалось росіянам

У першому випадку, як стверджує Кабанов, є два варіанти, перший із них – переганяти літак самостійно або скористатися послугами пілота. В останньому випадку літак прямує до місця базування, де проходить російську реєстрацію та отримує сертифікат льотної придатності.

Ще один варіант – перевезення сушею або морем. У цьому разі, як стверджує Кабанов, літак необхідно розібрати, завантажити в контейнер і відправити в проміжний пункт призначення.

Після успішного проходження митниці вантаж відправляється до місця призначення, де проходить ще один митний огляд. Після прибуття на базу літак має бути зібраний, випробуваний у польоті та забезпечений необхідною документацією.