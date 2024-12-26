России и дальше поставляют самолеты

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание "Верстка", которое ознакомилось с закрытыми данными таможенной статистики.

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Запрещенные для продажи России самолеты ввозили через:

Турцию – 11 бортов,

Оман – 3 борта,

Объединенные Арабские Эмираты – 2 борта;

Германию – 2 борта.

Также среди стран-посредников на российской таможне указывали Сербию, Швецию, Казахстан, Китай и Монголию. Ирландия, Кипр и Кыргызстан были указаны в таможенных декларациях только в виде кода.

Из 28 самолетов несколько были пассажирскими Bombardier, Airbus, ATR 42-500 и Hawker 800 XP.

Кто бенефициары

Самолет Bombardier стоимостью около 45,5 миллиона долларов ввезено на имя Дениса Краснопольского – гендиректора акционерного общества "Инпромактив", которое занимается производством летательных аппаратов.

Второй Bombardier стоимостью от 24,5 до 32,8 миллиона долларов ввозила авиакомпания "Меридиан" из ОАЭ. Эти борта используют для пассажирских рейсов между Москвой, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Тегераном, Баку, Астаной.

И третий Bombardier стоимостью около 16 миллионов евро доставила авиакомпания Skylight из столицы Кыргызстана Бишкека, сейчас он выполняет рейсы в Китай, Турцию, Дубай и на Мальдивы.

Французский Airbus A319-111 стоимостью около 35 миллиона долларов, купила российская компания "Аврора" через Литву. Борт выполняет перелеты на Дальнем Востоке России. Также пассажирский самолет Boeing 737-800 приобрела якутская авиакомпания "Алроса" для рейсов в Москву, Петербург, Новосибирск и Благовещенск.

Согласно таможенным документам, 9 самолетов завезла компания "Современные технологии" 52-летнего бизнесмена Евгения Кабанова, который является учредителем турецкой компании Edermont LTD и киргизстанской "Эдермонт Памир", через которые самолеты поставляются в Россию. В частности компании Кабанова помогли импортировать самолеты Cessna, Aero Commander 680V, предназначенные для гражданской авиации, а также американский самолет Piper PA-28RT-201T.

Более того, связанная с Кабановым компания открыто рекламировала ввоз самолетов в обход санкций.

Каким образом это удалось россиянам

В первом случае, как утверждает Кабанов, есть два варианта, первый из них – перегонять самолет самостоятельно или воспользоваться услугами пилота. В последнем случае самолет направляется к месту базирования, где проходит российскую регистрацию и получает сертификат летной годности.

Еще один вариант – перевозки по суше или по морю. В этом случае, как утверждает Кабанов, самолет необходимо разобрать, загрузить в контейнер и отправить в промежуточный пункт назначения.

После успешного прохождения таможни груз отправляется к месту назначения, где проходит еще один таможенный досмотр. По прибытии на базу самолет должен быть собран, испытан в полете и обеспечен необходимой документацией.