Лоукостери готові літати: стало відомо, коли зможе відновити роботу аеропорт Одеси

Одеський міжнародний аеропорт буде готовий приймати рейси через 114 днів після припинення бойових дій. Лоукостери розробили плани повернення на український ринок.

План відновлення аеропорту

Про це повідомив його керівник Володимир Семенченко для видання "Думська", інформує 24 Канал. За його словами, адміністрація вже розробила детальний план відновлення аеропорту та визначила терміни ліквідації наслідків обстрілів.

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Очікується, що Одеса стане третім аеропортом, який відновить роботу після Києва та Львова.

Наші фахівці підтримують аеродромне обладнання в робочому стані, але для повноцінного функціонування аеропорту потрібно повернути персонал і провести повторну підготовку співробітників,

– зазначив Семенченко.

Перешкоди відновленню авіасполучення

Ще однією перешкодою для швидкого відновлення є необхідність перевірки навігаційних систем.

"Усім українським аеропортам доведеться провести калібрування приладів і перевірку точності заходу на посадку. Це займе щонайменше місяць, навіть якщо персонал буде повністю готовий", – додав він.

Що цьому передувало

Минулого тижня глава Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що авіакомпанія розробляє плани повернення на український ринок і сподівається на швидке завершення війни. Він зазначив, що Ryanair готовий відкрити 24 маршрути до Києва та Львова.

Аналогічну позицію висловив гендиректор Wizz Air Йожеф Вараді, заявивши, що компанія відновить роботу в Києві та Львові впродовж 6 місяців після завершення бойових дій. За його словами, на початковому етапі планується запустити 60 маршрутів із розрахунком на 5 мільйонів пасажирів на рік.

Зауважте. Ці заяви свідчать, що європейські лоукостери вже почали боротьбу за український ринок, як це було до повномасштабного вторгнення. До 2022 року Ryanair і Wizz Air активно конкурували, пропонуючи однакові маршрути та знижуючи ціни, часто працюючи у збиток, щоб витіснити суперника.