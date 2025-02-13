Наближення перезапуску польотів

Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський назвав ці переговори "ще одним необхідним етапом, який наближає нас до перезапуску польотів", передає 24 Канал із посиланням на пресслужбу аеропорту "Бориспіль".

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Олексій Дубревський зазначив, що кожного дня вони працюють над підготовкою до оперативного прийому рейсів та обслуговування пасажирів та вантажу.

З 11 по 13 лютого делегація аеропорту "Бориспіль" провела зустріч високого рівня та переговори з європейським лоукостером Wizz Air в їхній штаб-квартирі в Будапешті. Основною темою став оперативний запуск авіаперевезень зі столичного аеропорту "Бориспіль" після відкриття повітряного простору,

– йдеться у повідомленні.

Дубревський зазначив, що Йожеф Вараді підтвердив наявність чіткого та масштабного плану повернення Wizz Air на український ринок. Водночас представники Wizz Air не коментували ці переговори публічно.

Нагадаємо! 24 лютого 2022 року, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії, в Україні був закритий повітряний простір для цивільних літаків.