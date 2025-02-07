Ryanair звернеться до України
Зокрема, у новій заяві виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі сказав, що авіакомпанія прагне першою повернутися до України після завершення бойових дій та відкриття повітряного простору, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent.
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Конкретний план повернення
За його словами, хоча аеропорт в Одесі зазнав пошкоджень, Київ і Львів можуть швидко відновити прийом пасажирів.
Ми плануємо запустити близько 25 маршрутів до та з Києва і Львова протягом 6 тижнів після відкриття неба,
– зазначив О'Лірі.
Він зауважив, що нині близько 14 мільйонів українців розкидані по всій Європі: "Вони вже три роки не бачили своїх друзів і родин через незаконне вторгнення Росії".
Яким буде сполучення
О'Лірі повідомив, що компанія вивчає можливість розміщення 5 літаків на різних базах по всій Європі, включаючи лондонський аеропорт Станстед, Дублін, Брюссель і Мілан.
Він пояснив, що авіакомпанія може відмовитися від деяких маршрутів, наприклад, зі Стенстеда на Канари, на користь запуску рейсів до Львова або Києва.