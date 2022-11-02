Післяпандемійне відновлення: Airbnb заявила про найприбутковіший квартал за всю історію

Доходи платформи для оренди житла Airbnb сягли 2,88 мільярда доларів за підсумками третього кварталу 2022 року. Компанія назвала останні три місяці найприбутковішими за всю історію існування сервісу.

Так, доходи зросли на 29% проти липня – вересня минулого року. Чистий прибуток при цьому склав 1,2 мільярда доларів, коли за аналогічний період 2021 року показник сягав 834 мільйонів.

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Результати Airbnb у третьому кварталі 2022 року

У компанії відзвітували, що кількість бронювань у період з липня по вересень цього року зросла на 25% – до 100 мільйонів. Разом з тим, загальна сума оренди на платформі підвищилась на 31%, до 15,6 мільярда доларів.

Водночас, середньодобова вартість бронювання зросла на 5% у річному вимірі – до 156 доларів за добу. У компанії наголошують, що минулий квартал став найприбутковішим за час існування сервісу, проте результати могли бути ще кращими, якби не глобальні геополітичні та макроекономічні проблеми.

В Airbnb зауважують, що досягти рекордних результатів їм вдалось завдяки скасуванню ковідних обмежень, адже люди знову почали більше подорожувати.

Крім того, платформа зафіксувала зростання кількості бронювань з тривалим перебуванням – 20% від усіх оформлених оренд житла на сервісі припало на бронювання терміном понад 28 днів.

Водночас, як зазначають в Airbnb, зростає кількість тих, хто здає житло в оренду – люди дедалі більше зацікавлені у додатковому заробітку.