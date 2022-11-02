Так, доходи зросли на 29% проти липня – вересня минулого року. Чистий прибуток при цьому склав 1,2 мільярда доларів, коли за аналогічний період 2021 року показник сягав 834 мільйонів.

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Результати Airbnb у третьому кварталі 2022 року

У компанії відзвітували, що кількість бронювань у період з липня по вересень цього року зросла на 25% – до 100 мільйонів. Разом з тим, загальна сума оренди на платформі підвищилась на 31%, до 15,6 мільярда доларів.

Водночас, середньодобова вартість бронювання зросла на 5% у річному вимірі – до 156 доларів за добу. У компанії наголошують, що минулий квартал став найприбутковішим за час існування сервісу, проте результати могли бути ще кращими, якби не глобальні геополітичні та макроекономічні проблеми.

В Airbnb зауважують, що досягти рекордних результатів їм вдалось завдяки скасуванню ковідних обмежень, адже люди знову почали більше подорожувати.

Крім того, платформа зафіксувала зростання кількості бронювань з тривалим перебуванням – 20% від усіх оформлених оренд житла на сервісі припало на бронювання терміном понад 28 днів.

Водночас, як зазначають в Airbnb, зростає кількість тих, хто здає житло в оренду – люди дедалі більше зацікавлені у додатковому заробітку.

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